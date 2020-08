Open Monumentendag wordt ‘Gesloten Monumentendag’ in Leuven Bart Mertens

26 augustus 2020

13u00 0 Leuven Op 13 september kan je over heel Vlaanderen deelnemen aan Open Monumentendag. Leuven organiseert dit jaar een speciale editie onder de noemer ‘Gesloten’ Monumentendag. Door de coronamaatregelen blijven de deuren dit jaar immers gesloten.

Jaarlijks stromen in Leuven duizenden erfgoedliefhebbers toe tijdens Open Monumentendag. Omdat de veiligheid van de Leuvenaar en van de bezoekers primeert, besliste de stad om de erfgoedpanden dit jaar gesloten te houden en zo verandert Open Monumentendag door de coronamaatregelen in Gesloten Monumentendag. Er wordt een alternatief programma voorzien waarin de nadruk ligt op het (her)ontdekken van de publieke ruimte.

“We maken van de nood een deugd”, legt schepen van Onroerend Erfgoed Carl Devlies (CD&V) uit. “Het aangepaste programma weerspiegelt ons erfgoedbeleid. We kregen dit jaar de kans om een echt integraal aanbod uit te werken. We verbinden bijzondere plekken in de stad en leggen de focus niet enkel op bouwkundig erfgoed maar ook op archeologie en waardevolle landschappen.”

Ook leuk is de beklimming van de Kesselberg waar je je kan laten verrassen door ambachtslui uit de ijzertijd Schepen Carl Devlies (CD&V)

Meer concreet staan er op 13 september onder meer 20 begeleide wandelingen, twee begeleide fietstochten, een kajaktocht op de Dijle of vier joggingroutes in groep langs erfgoedparels op het programma. Inschrijven kan via www.leuven.be/openmonumentendag. En niet onbelangrijk: wandelingen en beide fietstochten kan je ook alleen of met je eigen bubbel volgen met een app of met de brochure.

Verborgen Tuinen

“Er valt heel wat te beleven”, vult schepen Devlies nog aan. “Zo kan je het pas gerestaureerde exterieur van het indrukwekkende gerechtsgebouw ontdekken of in het Arenbergpark op zoek gaan naar de combinatie tussen natuur en cultuur. Ook leuk is de beklimming van de Kesselberg waar je je kan laten verrassen door ambachtslui uit de ijzertijd. Dankzij een professionele gids hebben ook de Verborgen Tuinen van Leuven geen geheimen meer voor de bezoekers van Gesloten Monumentendag. Een andere leuke activiteit is het opsporen van de geschiedenis van 100 jaar vrouwelijke studenten in Leuven.”

Meer informatie over het volledige programma en een link naar de inschrijvingen vind je op www.leuven.be/openmonumentendag. Vanaf eind deze week kan je ook de gratis brochure afhalen in het stadskantoor, aan de balie van Visit Leuven (Naamsestraat 3) of in de bibliotheek Tweebronnen.