Open Monumentendag: ijskelder van Arenberg is topattractie

30 augustus 2019

11u30 2 Leuven Op 8 september is het alweer tijd voor Open Monumentendag en dat is een hoogdag in Leuven. Dit jaar openen zestien monumenten hun deuren voor het publiek met het thema ‘duurzaamheid en klimaat’ als rode draad. “Voor mij persoonlijk is een bezoek aan de ijskelder van Arenberg de topper van deze editie”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Carl Devlies (CD&V).

Open Monumentendag staat dit jaar in het teken van klimaat en duurzaamheid in Leuven. Liefst zestien monumenten, een wandeling en een fietstocht moeten aantonen dat erfgoed en duurzaamheid hand in hand gaan en elkaar zelfs versterken. “Het stadsbestuur wil zo aantonen dat het Leuvens erfgoed niet alleen eeuwenoud en springlevend is, maar ook duurzaam en gericht op de toekomst”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Carl Devlies (CD&V).

Klimaatneutraal

De keuze voor het thema ‘duurzaamheid en klimaat’ is geen verrassing. “Een heel bewuste keuze”, zegt schepen Devlies. “De stad Leuven wil toonaangevend zijn en spreekt de duidelijke ambitie uit om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Al te vaak wordt nog gedacht dat het behoud van de vele Leuvense erfgoedpanden de klimaatneutraliteit in de weg zal staan. Niets is minder waar.”

Schepen van Klimaat en Duurzaamheid David Dessers (Groen) bevestigt dat gegeven met een concreet voorbeeld. “In de Abdij van Park, één van Leuvens’ meest waardevolle en unieke sites, komen verschillende facetten van duurzaamheid samen. Bij de renovatie van de abdijgebouwen drijven we de energieprestaties op met behoud van het authentieke karakter. Bovendien verwarmen en koelen we de abdij met water uit de site. De stadslandbouw op de abdijdomeinen draagt dan weer bij aan de korte voedselketen.”

Blijft de vraag: welke Leuvense monumenten kan u bezoeken tijdens Open Monumentendag op 8 september? “Liefst zestien sites zetten hun deuren open: het Stadhuis, de Universiteitshal, de Kruidtuin, het klooster van de Zusters van Liefde, het voormalig klooster van de Broeders van Liefde, de Sint-Jacobskerk, de Hoorn, BAC-atelier, Agora, HAL 5, Abdij van Park met de Norbertuspoort, het kasteel van Arenberg met de watermolen en ijskelder en de ijskelder in de Brusselsestraat.

Daarnaast begeleidt het Leuvens Historisch Genootschap een fietstocht langs de Leuvense wind- en watermolens en een wandeling op en rond het Sint-Jacobsplein. Voor mij persoonlijk is de ijskelder van het kasteel van Arenberg de topper. Ook de Norbertuspoort in de Abdij van Park verdient zeker een bezoek want de voormalige graanopslagplaats is genomineerd voor de Vlaamse Onroerenderfgoedprijs 2019. Vandaag de dag heeft de Library of Voices van de Alamire Foundation onderdak gevonden in de Norbertuspoort. Het publiek kan trouwens nog tot en met 8 september stemmen voor de Norbertuspoort via www.onroerenderfgoedprijs.be/de-publieksprijs-2019 om de prijs binnen te halen.

Meer info: www.leuven.be/openmonumentendag.