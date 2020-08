Open Bedrijvendag doet het dit jaar virtueel: “Vanaf september kan je al digitaal bezoek brengen” Bart Mertens

29 augustus 2020

16u00 0 Leuven Op zondag 4 oktober viert Voka Open Bedrijvendag de 30ste verjaardag van de Open Bedrijvendag. Dat wordt een feest voor het ondernemerschap maar door het coronavirus zal je de bedrijven dit jaar wel virtueel moeten bezoeken.

“Het thema voor deze editie was al ‘Digitale transformatie’ en nu wordt er van de nood een deugd gemaakt door meteen volop in te zetten op een volledig virtueel evenement”, klinkt het bij Voka. “Door COVID-19 kunnen de fysieke bezoeken bij bedrijven dit jaar niet doorgaan om de veiligheid van medewerkers en bezoekers ten volle te garanderen.” Het alternatief is bijgevolg een virtuele editie en die vindt niet enkel plaats op 4 oktober maar al vanaf 1 september. “Vanaf september is het al mogelijk om enkele deelnemende bedrijven virtueel te bezoeken. Het aanbod van bedrijven dat je virtueel kan bezoeken wordt steeds uitgebreid. Laat ook 4 oktober in je agenda staan want dan wordt een Voka Open Bedrijvendag Virtual Day live gestreamd voor het grote publiek. In 2021 keert Voka Open Bedrijvendag fysiek terug en dit sterker dan ooit met meer dan 150 deelnemende bedrijven.” Bekijk hier welke bedrijven je alvast virtueel kan bezoeken.