OPEK aan Leuvense Vaartkom gaat verbouwen: duurzame investering van 2 miljoen euro Bart Mertens

18 december 2019

18u32 2 Leuven Het Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK) aan de Leuvense Vaartkom is na tien jaar toe aan een grondige verbouwing. Het Leuvense bureau T’jonck–Nilis werd zopas aangesteld als architect. Op drie jaar tijd zal er een kleine twee miljoen euro worden geïnvesteerd in de verbouwing. “OPEK is nu nog te vaak een café met erboven een weinig zichtbare culturele werking”, zegt Stefaan Vandelacluze.

OPEK -het openbaar Entrepot voor de kunsten aan de Vaartkom in Leuven- groeide op tien jaar tijd uit tot één van de grootste cultuurhuizen van Leuven. Zo wordt OPEK permanent gebruikt door Artforum, Urban Woorden, fabuleus, Het nieuwstedelijk, Mooss, Kunstjeugdbeweging Bazart, AmuseeVous, WISPER, LUCA drama en Café Entrepot. Als open en hybride cultuurhuis barst het voormalige douanegebouw ondertussen uit haar voegen. De hoogste tijd dus voor een grondige verbouwing na een eerdere tijdelijke renovatie.

Met een OPEK voor de toekomst willen we nog meer het culturele baken aan de Vaartkom in Leuven zijn Stefaan Vandelacluze

“Met een OPEK voor de toekomst willen we nog meer het culturele baken aan de Vaartkom in Leuven zijn”, zegt Stefaan Vandelacluze. “Het is het meest emblematische gebouw aan het water en het zorgt dag en nacht voor veel passage. Met het plein en het café is OPEK ook bepalend voor de dynamiek in de buurt. Maar OPEK is nu nog te vaak een café met erboven een weinig zichtbare culturele werking. We zouden beide elementen gelijkwaardig willen krijgen en dat is de uitdaging van de verbouwing.”

T’jonck-Nilis

Na een openbare aanbesteding werd het Leuvense bureau T’jonck–Nilis aangesteld als architect. Dat bureau werd gekozen uit 33 kandidaten. De jury koos voor het ontwerp van T’Jonck-Nilis omwille van hun ‘no-nonsense aanpak’. “Via enkele goed doordachte ingrepen zal hun ontwerp OPEK klaar maken voor de toekomst”, klinkt het. “Hun aanpak getuigt van een grote kennis van de werkingen binnen OPEK enerzijds en een kostenbewustzijn anderzijds. De voorgestelde ingrepen spelen gepast in op de probleempunten van vandaag. Hun ‘down to earth’-aanpak past perfect bij OPEK. T’Jonck-Nilis leidde ook al de eerste renovatie van het gebouw en won hiermee zelfs de Architectuurprijs Leuven in 2012.”

Stro en leem

In totaal zal er de volgende drie jaar een kleine twee miljoen euro geïnvesteerd worden in OPEK. Het geld komt uit het Fonds voor Culturele Infrastructuur van Vlaanderen, van de stad Leuven maar ook van private middelen die OPEK zelf wist te verzamelen. Nog dit: bij de verbouwing staan verduurzaming, meer gebruikerscomfort en een hogere visibiliteit centraal. Ook de toegankelijkheid -zowel voor mindervaliden als voor gezinnen en anderstaligen- krijgen veel aandacht in de renovatie. Benieuwd of OPEK er opnieuw in slaagt om een trendsetter te zijn met de geplande werkzaamheden want eerder tekende OPEK al voor de eerste theaterzaal in stro en leem ter wereld. “We zijn trendsetters in het zoeken naar duurzame innovatie. Ook de toekomstige renovatie zal dit zijn”, klinkt het nog.