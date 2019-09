Opbrengst Leive Vloms bekend: cheque van 18.442 euro voor onderzoek naar MS Bart Mertens

02 september 2019

16u56 0 Leuven Een net iets jongere traditie tijdens Jaarmarkt Leuven is de bekendmaking van het bedrag dat werd opgehaald op festival Leive Vloms. Dit jaar kan het onderzoek naar MS rekenen op liefst 18.442 euro en dat is een record.

De organisatoren van ‘Leive Vloms’ hebben op de Oude Markt bekendgemaakt hoeveel geld het festival heeft ingezameld voor de strijd tegen en het onderzoek naar Multiple Sclerose. Tijdens de Leuvense Jaarmarkt, die samenvalt met de nationale MS-week, mocht hoofdarts Tom Meurrens van het Nationaal MS Center Melsbroek een cheque in ontvangst nemen van 18.442 euro. “Voor het derde jaar op rij is het aantal bezoekers gestegen en daarmee ook de inkomsten dankzij de gulle giften”, zegt Erik De Rop, medeorganisator en voorzitter van VZW Oude Markt. “Leive Vloms heeft de voorbije drie jaar meer dan 46.000 euro opgehaald voor de strijd tegen MS.” Voor Jan Heremans –het gezicht van Leive Vloms- en hoofdarts Tom Meurrens van het Nationaal MS Center Melsbroek wordt het een extra feestelijke Jaarmarkt dankzij de recordopbrengst. “Naast de media-aandacht is het fijn dat mensen ook een financieel steentje bijdragen voor verder onderzoek”, zegt hoofdarts Tom Meurrens.