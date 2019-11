Op zoek naar hippe sneakers of de nieuwste streetwear? Snipes opent winkel in Leuven EDLL

22 november 2019

14u47 0 Leuven In de Diestsestraat in Leuven is zopas een nieuwe winkel opengegaan. Het gaat om een nieuwe vestiging van de Europese sneakergigant Snipes. Liefhebbers van trendy sneakers en urban streetwear zijn hier aan het juiste adres.

Leuven is een nieuwe winkel rijker. Het gaat om de Duitse sneakergigant Snipes, een winkelketen die gespecialiseerd is in mode, accessoires en sneakers. De winkel opende zopas in het voormalig pand van Grand Optical. Bij Snipes vind je urban kledij en schoenen voor heren, dames en kinderen. In ons land zijn er al filialen in onder meer Gent, Antwerpen en Brugge. Met de winkel in Leuven zijn er nu in totaal 12 vestigingen in België.

Winkelmanager Emmanuel Kalonji legt uit hoe Snipes zich onderscheidt van andere sneaker- en sportwinkels. “Snipes is een echte urban outfitter. Langs de linkerkant is de winkel volledig gevuld met schoenen en langs de rechterkant vind je allerlei kledij. Maar alles bij Snipes is gericht op de urban cultuur en mikt familiaal. We willen mensen dichter bij elkaar brengen door sneakers en streetwear te verkopen, in combinatie met muziek. Bij Snipes hebben we om de zes maanden een samenwerking met een muziekartiest die zijn of haar kleren uitbrengt”, aldus Emmanuel. Zo is Snipes Leuven gestart met de verkoop van kledij van de Amerikaanse rapper Meek Mill. In de winkel in Leuven zullen 12 mensen werken, waaronder vijf studenten.

De prijzen bij Snipes zijn zeer uiteenlopend, gaande van kindersneakers van 15 euro tot jassen van 160 euro. Snipes Leuven is geopend van maandag tot zaterdag. Telkens van 10 uur tot 18 uur. Op vrijdag en zaterdag is de winkel open tot 18u30.