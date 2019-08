Op zoek naar een nieuwe sport? ‘Leuven Beweegt’ helpt je vooruit EDLL

31 augustus 2019

Wie nog op zoek is naar een nieuwe hobby kan dankzij ‘Leuven Beweegt’ van 1 tot 15 september terecht bij verschillende Leuvense sportclubs voor een gratis proefles. Het initiatief kadert in de ‘Maand van de Sportclub’, dat ieder jaar georganiseerd wordt door Sport Vlaanderen in samenwerking met de gemeentelijke sportdiensten en lokale sportclubs. “Naar jaarlijkse traditie zetten heel wat Leuvense sportclubs de eerste twee weken van september hun deuren open voor gratis proeflessen. Zowel jong als oud kan dan kennismaken met nieuwe sporten of clubs”, aldus schepen van sport Els Van Hoof. Het volledige aanbod van proeflessen en de deelnemende sportclubs vind je op www.leuven.be/leuvenbeweegt. Inschrijven is niet nodig en je bent verzekerd.