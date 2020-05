Op zoek naar een leuk cadeau voor vaderdag? Doe zoals Jeroen Meus en ga voor Leuvense snijplank uit gerecycleerd hout van De Hoorn Bart Mertens

29 mei 2020

12u00 0 Leuven Leuven wil de circulaire stad van de toekomst worden en om die ambitie tastbaar te maken, kiest de stad voor een circulair relatiegeschenk. Te weten: een snijplank uit gerecycleerd hout van de voormalige brouwerij De Hoorn waar Sebastiaen Artois begin 18e eeuw meester-brouwer werd. “Ereburger Jeroen Meus nam de eerste stadsplank in ontvangst in de keuken van Dagelijkse Kost”, klinkt het trots.

Circulaire economie is ‘hot’ in Leuven en sinds de corona-epidemie is die trend nog versterkt. Dat gegeven inspireerde de stad Leuven om ook de circulaire kaart te trekken voor relatiegeschenken. Samen met vzw Sociaal Atelier Leuven pakt het stadsbestuur uit met ‘de Leuvense stadsplank’. Het gaat meer concreet om een snij- of borrelplank die is gemaakt uit gerecupereerd rubberhout . “Het hout is afkomstig van de voormalige wijnwinkel in De Hoorn, het iconisch gebouw in de Leuvense Vaartkom waar in de 18e eeuw voor het eerst Stella werd gebrouwen. Sociaal Atelier recupereerde het hout tijdens de renovatie. Ze zaagden, schuurden en schaafden er snijplanken van en laserden er de oude stadsplattegrond van Leuven in”, klinkt het bij de stad Leuven.

Kerstbier uit 1926

Leuk initiatief, al klopt het niet dat Stella voor het eerst werd gebrouwen in De Hoorn in de 18e eeuw. Stella Artois werd pas in 1926 gelanceerd als kerstbier. Stella verwijst naar de kerstster en Artois uiteraard naar Sebastiaen Artois die in 1708 meester-brouwer was geworden in brouwerij De Hoorn. Hij kocht de brouwerij negen jaar later, behield de hoorn in het logo en schonk er zijn naam aan. De rest van het verhaal is welbekende geschiedenis, maar dat neemt niet weg dat de snijplank uit gerecycleerd hout bestempeld kan worden als een origineel relatiegeschenk. “De stadsplank symboliseert de circulaire ambitie van de stad. Het is een voorbeeld dat ingaat tegen de wegwerpcultuur en ons doet stilstaan bij alles wat mogelijk een tweede leven kan leiden”, vertelt schepen van Afvalbeleid Thomas Van Oppens (Groen).

De stadsplank is nog maar het begin. We gaan ons verder toeleggen op het design van producten met hergebruikte materialen en dit telkens met een Leuvense touch Rens Gevers, medewerker van Sociaal Atelier Leuven vzw

Sociaal Atelier Leuven wil overigens nog meer producten met hergebruikte materialen maken in de toekomst. “De stadsplank is nog maar het begin. We gaan ons verder toeleggen op het design van producten met hergebruikte materialen en dit telkens met een Leuvense touch”, aldus Rens Gevers, medewerker van Sociaal Atelier Leuven vzw. Wie in afwachting daarvan interesse heeft in een ‘stadsplank’ kan die online bestellen via de website. Een kleine snijplank kost 25 euro, een grote 40 euro.