Op Valentijn worden er in Leuven wijnflessen verstopt... Wie zoekt, die vindt én wint een jaar lang gratis wijn! EDLL

05 februari 2020

11u37 0 Leuven Op Valentijn gaat de online wijnhandelaar Our Daily Bottle in vijf steden wijnflessen met een liefdesbericht verstoppen. Ook in Leuven kan er gezocht worden. Wie zo’n wijnfles vindt, maakt kans op een jaar lang gratis wijn.

Our Daily Bottle is een Belgische online start-up in wijn. Voor Valentijn pakken ze uit met een romantische flessenzoektocht. In de nacht van 13 op 14 februari gaat de wijnhandelaar een ‘message in a bottle’ verstoppen in vijf steden, waaronder in Leuven. Romantische zielen kunnen op Valentijn dus op zoek gaan naar een verstopte wijnfles ergens in de stad. Wie een fles vindt en het bijhorende gedicht met passie voordraagt aan een geliefde, maakt kans op een jaar lang gratis wijn. Hij of zij moet zijn ‘message in a bottle’ wel delen op sociale media met de hashtag #MessageInAnOurDailyBottle. De flessenzoektocht kon vorig jaar alvast op heel wat enthousiasme rekenen.

Maar niet getreurd als je geen fles vindt. Iedereen die een liefdesgedicht brengt en de hashtag gebruikt, ontvangt een wijnprijs. Nu is het alleen nog wachten op de meest romantische dag van het jaar om de flessenzoektocht te starten.