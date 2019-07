Op medidatieweekend in het centrum van Leuven EDLL

15 juli 2019

14u44 0 Leuven Rust vinden in de drukte van het dagelijks leven: het is niet zo gemakkelijk. Maar je hoeft niet helemaal tot India te reizen voor een retraite. Leni Cellini van Ont-moeten organiseert het laatste weekend van juli voor het eerst een meditatieweekend in het centrum van Leuven.

Leni Cellini ging meermaals op retraites in binnen- en buitenland. De weldaad van het samenzijn in stilte wil ze nu graag delen met andere Leuvenaars. “Ik ga door mindfulness en meditatie met de deelnemers op zoek naar innerlijke rust en vrijheid. Het is eigenlijk vrij simpel: we stoppen waar we mee bezig zijn en maken tijd om even niets te doen. Dat kan in het begin oncomfortabel voelen omdat het ingaat tegen onze automatische piloot, maar na een tijdje voelt het bevrijdend”, zegt Leni.

Het medidatieweekend ‘Monnik in de stad’ vindt plaats in de lokalen van het Zenboeddhistisch centrum in Leuven. Tijdens het medidatieweekend kan je deelnemen aan verschillende activiteiten zoals minful eten, wandelmedidatie of in de Zendo zitten. En je gsm? Die moet thuisblijven. Meer informatie vind je op www.ont-moeten.be