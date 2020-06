Oorlogsjournalist Daniel Demoustier (58) riskeert tien maanden cel voor smaad aan Leuvense politie Kim Aerts

16u15 0 Leuven Oorlogsjournalist Daniel Demoustier (58) uit Brussel riskeert samen met een vriendin een effectieve celstraf voor smaad en weerspannigheid aan Leuvense agenten. Zelf beweren ze slachtoffer te zijn geworden van ongeoorloofd politiegeweld.

Daniel Demoustier en zijn vriendin Isabelle B. (41) uit Rotselaar werden op 3 februari vorig jaar ’s nachts door een anonieme politiewagen uit het verkeer geplukt, omdat de vrouw er een erg sportieve rijstijl op nahield. De agenten moesten met 126 kilometer per uur het gaspedaal stevig induwen om B. in te halen op de Aarschotsesteenweg in Wilsele. Nadat de inspecteurs van de Leuvense lokale politie zich kenbaar maakten met blauwe zwaailichten, werd de wagen van de vrouw in de Louis Woutersstraat aan de kant gezet. Al snel bleek dat de veertiger boven haar theewater was. Wat een routinecontrole moest worden, draaide uit op een stevig potje duw- en trekwerk, waar achteraf niemand ongeschonden bleek uit te komen.

Positieve ademtest

“Zij legt een positieve ademtest af en beiden nemen meteen een arrogante houding aan. Het gaat om feiten van smaad, weerspannigheid en slagen ten aanzien van verschillende inspecteurs”, stelde de procureur. B. ontkende dat ze agenten zou gebeten hebben. De vrouw werd tegen de grond gewerkt, waarop ze haar vriend aanmaande om alles te filmen. Agenten probeerden daarop de smartphone met de beelden te pakken te krijgen, maar dat draaide uit op een sisser. Demoustier bezorgde de beelden achteraf wel aan het parket, maar de meningen over die videobeelden liepen tijdens de zitting uiteen. “We weten tot op heden nog altijd niet of het aangeleverde beeldmateriaal het enige beeldmateriaal van die nacht is”, opperde de advocaat van de agenten. Terwijl de ene inspecteur enkel excuses eiste, vroegen anderen tot duizend euro morele schadevergoeding. De agenten maakten gewag van bijtsporen, stampen op het been en allerlei verwensingen die ze naar het hoofd geslingerd kregen als zouden ze fascisten zijn.

Maar daar is volgens de verdediging van Demoustier en diens vriendin absoluut geen sprake van. Zij verweten de agenten buitensporig politiegeweld gebruikt te hebben. Bewijs daarvan vonden ze ook in de processen-verbaal die achteraf subjectief zouden zijn opgesteld.

Eigen proces-verbaal

“Als er iets gebeurd is dat de zweem heeft van politiegeweld, dan mogen de betrokken politiediensten daar geen onderzoek naar verrichten. Anderen schreven dan weer hun eigen pv of ze werden verhoord door collega’s van datzelfde korps. Op die manier kunnen processen-verbaal slechts dienen als inlichtingen en kunnen ze niet gebruikt worden om iemand te veroordelen”, pleitte de verdediging. De vrouw hield aan haar arrestatie naar eigen zeggen een gebroken elleboog over, terwijl Demoustier met een gezwollen gezicht werd vrijgelaten. “Dat filmpje is onze redding geweest. We zien hoe zij met haar armen open op de grond ligt, dan vraag ik mij af hoe er gebeten kan geweest zijn. Op de achtergrond hoor je het geluid van het kletsen op het vel bij mijn cliënte”, beschreef de raadsman van de twee.

Onontvankelijkheid

Volgens de advocaat was het ook niet duidelijk welke agent er nu wel gebeten was en wie niet. Een wetsdokter, gecontacteerd door de verdediging, kon in het dossier ook bij niemand bijtwonden vaststellen. “Alle verklaringen zijn strijdig met het filmpje”, besloot de verdediging. Voor Demoustier werd er nog een dossier uit 2017 bij gesleurd, toen hij in dronken toestand in zijn wagen in Leuven luide muziek zat te spelen. Ook toen zou hij zich weerspannig hebben opgesteld volgens het parket. De reportagemaker riskeert tien maanden cel. Voor zijn vriendin werd zes maanden gevangenisstraf gevraagd. Als het dossier niet onontvankelijk wordt verklaard, willen de twee vrijgesproken worden. Vonnis 25 augustus.