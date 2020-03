Ook Leuvense apothekers komen inventief uit de hoek in tijden van corona EDLL

16 maart 2020

19u20 8 Leuven In deze coronatijden beleven ook apothekers drukke momenten. De apothekers blijven uiteraard noodzakelijk en houden de deuren open, maar ook daar neemt het personeel zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen. Sommige komen daarvoor zelf inventief uit de hoek.

Katrien Vermijlen van apotheek Verthongen uit Kessel-Lo heeft als voorzorgsmaatregel aan haar ontvangstbalie een glazen tussenwand geplaatst. “We krijgen veel meer patiënten over de vloer, want mensen wordt afgeraden om naar de huisarts te gaan. Maar dat betekent dat er binnen wordt gehoest en geniesd. Daarom ben ik vandaag met mijn zoon beginnen knutselen”, zegt apothekeres Katrien. “Ik had nog een ruit van een oude kast en ben dan vanmorgen hout gaan kopen. Vanavond ga ik nog een tweede stuk maken”, vertelt ze. “Op die manier staan de mensen toch niet in ons gezicht te hoesten. Er mag nu ook telkens maar één klant per keer binnen. De andere klanten moeten buiten wachten”, aldus de apothekeres.