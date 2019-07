Ook Leuven dient klacht in tegen ANPR-camera Bierbeek Kim Aerts

17 juli 2019

12u26 0 Leuven In navolging van Lubbeek heeft ook de stad Leuven klacht ingediend tegen de eenzijdige beslissing van buurgemeente Bierbeek om een ANPR-camera te plaatsen in de Panoramalaan. Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) moet nu klare wijn schenken in die netelige kwestie.

Net als de gemeente Lubbeek vreest de stad Leuven extra sluipverkeer op haar grondgebied als Bierbeek het been stijf houdt en vanaf september een ANPR-camera plaatst in de Panoramalaan/Koning Albertlaan. Enkel vergunninghouders zullen op bepaalde tijdstippen dan mogen passeren met hun wagen. “Als Bierbeek morgen beslist om een ANPR-camera aan de kerk te hangen dan kraait daar geen haan naar”, zegt Leuvens schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). “Maar het is een ander verhaal als ze dat doen met een weg die grenst aan drie gemeenten. We erkennen het probleem van het sluipverkeer en we ontkennen niet dat een camera een oplossing zou kunnen zijn. Maar de manier waarop dit allemaal gebeurd is daar hebben wij onze bedenkingen bij. Er is een hele grote perimeter voor Bierbeek maar dat is niet het geval voor Kessel-Lo. En het is niet aan Bierbeek om daarover eenzijdig te beslissen”, betreurt Dessers de hele kwestie. Maar dat Leuven en Bierbeek nu op voet van oorlog leven, wil hij niet gezegd hebben. “Zij hebben dezelfde coalitie zoals wij in Leuven hebben. Langs de ene kant is dat jammer dat het zover is moeten komen maar langs de andere kant is er wel nog altijd een dialoog. Die zal er sowieso verder nodig zijn. ABB kan dat besluit vernietigen. Als blijkt dat het niet standhoudt moeten we terug rond tafel gaan zitten. Ik hoop dat Bierbeek dan bereid is om over de perimeter van Kessel-Lo te praten. We hebben enkele weken geleden nog een gesprek gehad omdat er zowat honderd klachten van inwoners waren”, zegt Dessers die ook klacht indiende bij ABB. “We waren niet van plan om dat te doen maar aangezien Lubbeek die stap nam, zijn wij gevolgd.”

500 handtekeningen

Het Lubbeeks buurtcollectief ‘Hart voor Pellenberg’bleef niet bij de pakken zitten en startte een online petitie. Ze trokken ook van deur tot deur om handtekeningen te verzamelen tegen de ANPR-camera. Die actie leverde ondertussen al meer dan 500 handtekeningen op. In Lubbeek vrezen ze sowieso extra sluipverkeer omdat de Pellenbergse Ganzendries in de zomer voor minstens een jaar sluit door wegenwerken. “Pellenberg is ook de enige as die overblijft tussen de Diestsesteenweg en de Tiensesteenweg”, zegt David Jacobs, een van de initiatiefnemers van de petitie.

Voorlopig wil de gemeente Bierbeek van geen wijken weten. Wie het vanaf september toch riskeert om de perimeter zonder vergunning in te rijden tijdens de bewuste uren mag een GAS-boete in de bus verwachten. Inwoners en ondernemers die in een bepaalde zone wonen, werken of lessen volgen in Bierbeek en in bepaalde delen van Leuven en Lubbeek kunnen bij de gemeente Bierbeek een doorgangsvergunning aanvragen. Een deel van Kessel-Lo behoort tot de perimeter die de gemeente Bierbeek eenzijdig vastgesteld heeft. Een vergunning aanvragen kan via een online procedure of bij de dienst mobiliteit in het gemeentehuis van Bierbeek. Het ABB beslist volgende maand of Bierbeek rechtmatig heeft gehandeld.