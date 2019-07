Ook Leuven biedt nu twee toegankelijke toeristische wandelingen voor mensen met een beperking EDLL

05 juli 2019

18u30 0 Leuven Toerisme Vlaanderen en stad Leuven lanceerden vandaag twee toegankelijke wandelingen in Leuven voor mensen met een beperking. Na Brugge en Mechelen is Leuven de derde stad in Vlaanderen die uitpakt met zo’n toegankelijke wandelingen.

De wandelingen leiden de bezoekers langs verschillende Leuvense bezienswaardigheden met zo weinig mogelijk obstakels onderweg. De wandelingen zijn gebundeld in de nieuwe brochure ‘Leuven - toegankelijk voor iedereen’. Er zijn wandelingen van 1,5 tot 5 kilometer en ook alle toeristisch interessante en praktische plaatsen zoals musea, restaurants en openbare toiletten vind je er in terug.

Veel toeristische troeven in Vlaanderen en dus ook in Leuven zijn eeuwen oud en behouden nog het karakter van toen. “Leuven is met zijn hellingen, kasseien en historische gebouwen ook niet bepaald drempelloos te noemen. De stad mag trots zijn op deze nieuwe brochure. Iedereen kan van de wandelingen genieten, zonder een hele omweg te moeten doen om een straat over te steken, kortom zonder heksentoeren”, zegt Administrateur-Generaal toerisme Vlaanderen Peter De Wilde.

De nadruk ligt op toegankelijkheid voor iedereen. “Niet alleen mensen met een beperking, maar ook mensen met een rollator of een kinderwagen hebben baat bij toegankelijke wandelingen. Leden van onze adviesraad toegankelijkheid en het Vlaams Agentschap voor Toegankelijkheid Inter hebben beide wandelingen mee uitgestippeld én ook gecontroleerd. Ik ben blij dat ons toeristisch aanbod nu ook op deze manier is uitgebreid”, aldus schepen van gelijke kansen Lies Corneillie.

De brochure kan gratis worden opgehaald aan het onthaal van Visit Leuven of is online terug te vinden op www.visitleuven.be