Ook herstellen kan nu coronaproof en opnieuw ‘live’: Nieuw seizoen voor Repair Cafés afgetrapt Bart Mertens

24 september 2020

11u00 1 Leuven Dit weekend schopt Maakbaar Leuven een nieuw seizoen Repair Cafés op gang. Na een succesvolle test in HAL 5 blijkt dat herstellen ook coronaproof kan in een fysieke omgeving. “Je mag enkel niet te dicht komen kijken naar wat de hersteller doet”, zegt Erik Béatse van Maakbaar Leuven.

De voorbije maanden werden heel wat Repair Cafés afgelast als gevolg van de coronamaatregelen. Met het herstelplatform RepairConnects bood de repairbeweging Maakbaar Leuven wel een online oplossing. In een videogesprek konden vrijwilligers je dan helpen bij het herstellen van defecte toestellen. Nu schakelt Maakbaar Leuven opnieuw over van online herstellen naar echte Repair Cafés. “De voorbije maanden hebben onze repairders allesbehalve stilgezeten”, vertelt Erik Béatse van Maakbaar Leuven. “Los van de online hulp kon iedereen kapotte toestellen ook binnenbrengen om gratis te laten repareren. Ik denk dat onze herstellers nooit meer tijd hebben doorgebracht in hun garages.”

Hal 5

Achter de schermen werd intussen hard gewerkt aan een manier om Repair cafés coronaproof te maken. “Een eerste test in HAL 5 was een succes. We ontvingen maximaal acht personen per uur en vroegen iedereen om een mondmasker te dragen. Zowel herstellers als bezoekers waren enthousiast. We vragen de mensen wel om niet te dicht te komen als een hersteller zijn of haar ding doet.”

Nu zaterdag gaan vrijwilligers in Heverlee coronaproof aan de slag met jouw kapotte spullen. Wie een toestel wil laten herstellen, kan terecht in ontmoetingscentrum ’t Celestijntje (Celestijnenlaan 19). Je moet wel een tijdslot reserveren. Dat kan via de site van Maakbaar Leuven. Zondag organiseert Statik ook een Repair Café voor fietsers in Leuven. Je kan dan in De Zevensprong (Rijschoolstraat 23) kleine fietsherstellingen laten uitvoeren. Registereren is verplicht via de link van Statik.