Ook dit lees je in de nieuwe Michelin-gids: Leuvense wijnbistro Convento bij beste adressen voor wijnliefhebbers Bart Mertens

18 november 2019

18u23 0 Leuven De nieuwe Michelin-gids is voorgesteld maar naast vorkjes en sterren bevat de beroemde gids ook lijstjes met bijzondere adressen voor wijnliefhebbers. Convento Wijnbistro in de Mechelsestraat in Leuven schopte het tot de beste 18 adressen van Vlaanderen. “Een hele eer en het resultaat van hecht teamwork”, zegt uitbater Stéphane Godfroid.

De Michelin-gids pakte vandaag in een nieuwe editie uit met de niet te missen restaurants voor de fijnproevers maar minder bekend is dat er ook lijstjes met bijzondere adressen per categorie in de gids staan. Een mooi terras, een biologische keuken, restaurants met zicht op zee…Bij die lijstjes ook de beste 18 adressen voor wijnliefhebbers in Vlaanderen. Convento Wijnbistro in de Mechelsestraat in Leuven slaagde erin om in dat lijstje te verschijnen en dat doet uitbater Stéphane Godfroid veel plezier.

Deze vermelding is een stimulans om een tandje bij te steken en onze klanten en gasten nog meer te verwennen Stéphane Godfroid van Convento

“Michelin vermeldt voor Convento uitdrukkelijk ‘de aandacht voor de combinatie van het glas en het bord’. Ik ben bijzonder blij met de mooie woorden over Convento in de gloednieuwe gids. Convento wordt ook nog eens speciaal genoemd bij de ‘aanraders’ in Leuven”, zegt eigenaar en sommelier Stéphane Godfroid. “Deze vermelding is een stimulans om een tandje bij te steken en onze klanten en gasten nog meer te verwennen want dat is toch de reden waarom we elke dag de deur van onze winkel en bistro openen met veel passie. Een knap gerecht nog een tikkeltje hoger tillen met het gepaste glas wijn is wat wij het liefst van al doen bij Convento maar evenzeer zoeken we een goed gebalanceerd gerecht bij een nieuwe wijn.”

Media

Godfroid was overigens vele jaren actief in de media maar tien jaar geleden ruilde hij die baan in om een kleine wijnbar en –winkel te openen onder de naam Convento in Leuven. We zijn ondertussen tien jaar later en zijn motto is nog steeds hetzelfde: voor elke smaak en voor elke portemonnee een prachtige wijn vinden. “Het is even plezierig om beginnende wijndrinkers een leuke ontdekking voor te stellen als aan wijnfreaks een zeldzame fles - aan een scherpe prijs -uit onze wijncollectie van ruim 300 flessen aan te bieden”, besluit Stéphane Godfroid. Meer info: www.convento.be