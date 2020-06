Ook de fontein op het Herbert Hooverplein komt uit lockdown… Bart Mertens

03 juni 2020

16u50 0 Leuven De fontein op het Herbert Hooverplein en de water-doe-tuin in het Sluispark werken terug vanaf 4 juni. “Na de opening van de 82 speelterreinen zal ook op deze plaatsen weer naar hartenlust gespeeld kunnen worden. Op warme dagen zal het water een welgekomen verfrissing zijn voor de kinderen”, zegt Dirk Vansina (CD&V), schepen van Openbare Werken en Jeugd.

De Nationale Veiligheidsraad heeft weer enkele versoepelingen toegestaan in de coronacrisis en dat is ook goed nieuws voor de Leuvense fonteinen. Noodgedwongen moest de heropstart begin april worden uitgesteld door de coronamaatregelen maar ook de fonteinen komen nu uit lockdown. “Leuvenaars kunnen vanaf 4 juni terug genieten van waterelementen in de stad, zowel in het Sluispark als op het Herbert Hooverplein. Beide locaties zijn ideaal om te verkoelen tijdens de warme dagen. Zeker voor kinderen in de stad die thuis geen eigen tuintje hebben, is het een heel ontspannend. Uiteraard werden zowel de bovengrondse speelzone als de ondergrondse installatie onderworpen aan een grondige reiniging. Het water van beide speeltuigen wordt gerecycleerd. Het wordt opgevangen in een ondergrondse bufferbak en vervolgens gezuiverd in een ontsmettingsinstallatie zoals in een zwembad”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

Afstandsregels

Toch nog dit: het kan niet de bedoeling zijn dat mensen massaal naar de Leuvense waterelementen afzakken. “De afstandsregels blijven ook op deze locaties gelden”, laat schepen Vansina optekenen. “Voor kinderen tot 12 jaar zijn er geen afstandsregels, voor ouderen blijft het ‘anderhalvemeteren’ van toepassing. Ik merkte bij de heropening van de speeltuinen dat de Leuvenaars verantwoordelijkheidszin aan de dag legden en de regels respecteerden. Dat komt dus dik in orde!”