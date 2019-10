Ook aangrenzende gemeenten Leuven overwegen aanmeldsysteem voor scholen: einde aan kamperende ouders? Bart Mertens

03 oktober 2019

13u30 4 Leuven Ouders die hun kleuters en kinderen naar een Leuvense school willen sturen, moeten hen nu al aanmelden via een digitaal systeem. Dat geldt ook voor leerlingen die naar het secundair gaan. Ook omliggende gemeenten overwegen nu om zich aan te sluiten bij dit systeem.

Je kind digitaal aanmelden voor een plaatsje in een school: sinds enkele jaren vermijden ouders in Leuven zo dat ze voor een schoolpoort moeten kamperen voor de start van het nieuwe schooljaar. De plaatsen zijn immers beperkt, want het onderwijs in Vlaanderen kampt met een capaciteitsprobleem. De vrije schoolkeuze die we kenden in een niet zo ver verleden is daarmee wel voltooid verleden tijd. Zeker tot voor de eeuwwisseling schreef je je kind in op de school van je voorkeur en daarmee was de zaak beklonken. Tegenwoordig gaat het vaak anders, zeker in een populaire schoolstad zoals Leuven. Je moet je kind digitaal aanmelden en de computer beslist of je je eerste keuze krijgt toegewezen. Zoniet dan krijg je doorgaans je tweede of derde keuze. Het merendeel van de inrichtende machten in Leuven vindt dat het systeem z’n nut heeft bewezen.

Grote stap

Tijd voor de volgende stap dus, en deze keer kijkt Leuven over de gemeentegrenzen. Zopas kwamen de bestuursploegen van de omliggende gemeenten en de directies van hun lagere scholen samen in Leuven. Ze overwegen om ook één gezamenlijk systeem te lanceren waar ouders hun oogappels inschrijven om de grote stap naar de kleuterschool te zetten. “Ouders gaan in de toekomst voor bijna alle scholen digitaal moeten aanmelden. Daarmee krijgen ze dan een ticket om in te schrijven in de school van hun voorkeur. Melden meer kinderen zich aan dan de school aankan, dan beslist het systeem op basis van afstand en voorkeur wie waar een plaats krijgt” , zeggen Barbara Janssens en Els Bertrands van het LOP in Leuven.

Ook voor het secundair onderwijs reiken we de hand naar steden en gemeenten uit een bredere regio want jongeren komen van ver naar een Leuvense school Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a)

Solidariteit

Volgens de Leuvense schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a) heeft het digitaal aanmeldingssysteem geleid tot een grote solidariteit tussen scholen. “Alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, hebben evenveel kans om terecht te kunnen in de school van hun voorkeur”, zegt schepen Wadera (sp.a). “Leuven werkt voor de inschrijvingen voor het kleuter- en basisonderwijs al 4 jaar met ‘Meld je aan’. We kregen de vraag van een aantal aangrenzende gemeenten of ze het systeem mee kunnen gebruiken. We gaan daar graag op in, want eenzelfde systeem maakt aanmelden gemakkelijk en transparant voor de ouders. Bovendien is het een kans om het systeem nog meer slagkracht te geven en kinderen nog gemakkelijker te matchen met de school van hun voorkeur.” Filip Huysmans, afdelingshoofd van de dienst onderwijs in Leuven, geeft een concreet voorbeeld. “Iemand die op de grens met Herent woont, moet zijn kind niet in twee systemen aanmelden. Dat is helder en gemakkelijk.”

Dubbele aanmeldingen

Met de regionale uitbreiding van het aanmeldsysteem voor het kleuter- en basisonderwijs zetten de Leuvense onderwijspartners een beweging voort die ze ook voor het secundair onderwijs inzetten. “Ook voor het secundair onderwijs reiken we de hand naar steden en gemeenten uit een bredere regio want jongeren komen van ver naar een Leuvense secundaire school”, klinkt het bij schepen Wadera. Vorig jaar waren er bijvoorbeeld 240 ouders die hun kinderen tegelijk hebben aangemeld in twee regio’s. Meer samenwerking over de gemeentegrenzen zou een einde maken aan die dubbele aanmeldingen. Het is nu afwachten tot midden oktober om te weten welke gemeenten een samenwerking met Leuven willen aangaan.