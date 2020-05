Ooit een kunsthit in Centre Pompidou en nu op je smartphone dankzij STUK: Symphony of a Missing Room Bart Mertens

18u33 1 Leuven Geen kunst in STUK? Dan brengt STUK de kunst naar jou. Het Zweedse kunstenaarsduo Lundahl & Seitl maakte een nieuwe versie van Symphony of a Missing Room, aangepast aan coronatijden en ideaal om thuis in je bubbel te beleven.

Kunst vanuit je bubbel met Lundahl & Seitl…dat is wat het Leuvense kunstencentrum STUK sinds kort in de aanbieding heeft in deze bevreemdende coronatijden. ‘Symphony of a Missing Room’ stond tien jaar geleden in STUK tijdens Playground Festival en was ook al te ervaren in Centre Pompidou in Parijs en in de Royal Arts Academy London. “Het kunstenaarsduo Lundahl & Seitl creëerde nu een ‘coronaproof’-versie van Symphony of a Missing Room. Een digitaal kunstwerk voor twee dat je ervaart via je een gratis app op je smartphone. Doof de lichten in je huis, ga voor een raam staan, sluit je ogen en volg het script. Je gsm verandert in een lichtbron, een soundscape weerklinkt door je hoofdtelefoon en een virtuele ruimte - een verloren kamer - wordt gedeeld. Het kunstenaarsduo won zeer recent overigens nog de Sven-Harry’s Art Museum scholarship”, zegt Caroline Henderickx van STUK.

