Onze tips voor het weekend

23 augustus 2019

Autoloze zondag in Leuven

Leuven maakt het centrum zondag voor de elfde keer autovrij. Zo krijgen Leuvenaars en bezoekers, fietsers en wandelaars, ouderen en kinderen een hele dag vrij spel. Pleinen en straten worden dans- en muziekpodia, sportvelden, weggeefpleinen. Tijdens autoloze zondag brengt Café Jardin de Franse hoogdagen naar Leuven met optredens, openluchtfilms en lekker eten en drinken. Kom genieten op een idyllische plek in het hart van de stad, helemaal in de sfeer van ‘amicalité’ aan het cultureel centrum Oratoriënhof in de Mechelsestraat 11 van 10 tot 18 uur.

Tofsportnacht op Leuvense Oude Markt

Sport en beleving staan zaterdag 24 augustus centraal in Leuven tijdens de achtste Tofsportnacht. Je kan niet enkel deelnemen aan de Leuven Night Run, op de Oude Markt kan je gratis genieten van het spectaculaire polsstokgala. In deze prachtige setting komen zowel nationale als internationale atleten het beste van zichzelf geven, begeleid door hun eigen gekozen muzieknummers. De jeugdwedstrijden starten om 14 uur. Om 17 uur starten de dames en om 20 uur de heren. Het einde is voorzien om 23 uur.

Poëtische wandeling tijdens Jazzwood

Op zaterdag 24 augustus 2019 vormt het Chartreuzenbos nabij Leuven al voor de negende keer het feeërieke decor van Jazzwood. Het festival staat garant voor een muzikale topavond in een betoverend mooie omgeving. De muzikale magie wordt dit jaar verzorgd door het Bert Joris Quartet, Kristen Cornwell Trio en Stefan Bracaval QU4RTET. Jazzwood is ondertussen uitverkocht, maar de poëziewandeling in de namiddag kan nog wel gevolgd worden. De wandeling wordt begeleid door de ervaren gids Gert Verbruggen van Agentschap Natuur en Bos. Onderweg wordt telkens halt gehouden om te luisteren naar gedichten en cursiefjes van het Holsbeeks schrijverscollectief ‘Taalent’. Het vertrek is om 14 uur aan Het Bed Van Napoleon in de Kortrijkstraat 101 3210 Linden. Deelname aan de wandeling is gratis, maar het aantal mogelijke deelnemers is beperkt inschrijven moet via taalent2017@gmail.com.

Ketnet Zomertour Diest

Maak je weer klaar voor hét kinderfestival van het jaar op zondag op de Grote Markt in Diest. Het wordt een spetterende dag samen met #LikeMe, Campus 12, de cast van Ketnet Musical, Kaatje, Kamiel en Viktor, Biba & Loeba, de KetnetBand en Ketnet-wrapper Charlotte. Kinderen en hun familie kunnen op de foto met hun favoriete Ketnet-artiesten, meedoen met supercoole spelletjes en genieten van een fantastische show met hun favoriete Ketnet-gezichten. Er zijn ook tal van leuke nevenactiviteiten en standjes zoals op een ‘echt’ festival: een springkasteel en knutselactiviteit voor de allerkleinsten, de Ketnet jungle-run en tal van extra standjes. Van 13.30 tot 18 uur.

Anka Office Planet in Haacht viert dit weekend haar 30-jarig bestaan. De winkel voor school- en kantoorbenodigdheden is daarom zondag de hele dag open. Er staan heel wat activiteiten op het programma zoals kaartjes maken en knutselen. Er zal ook kindergrime, een springkasteel en een rad van fortuin zijn. Kinderen kunnen een dj-workshop volgen bij dj Zohra. Plaats van afspraak Jennekensstraat 82 in Haacht van 10 tot 17 uur.