Onze tips voor het weekend KAR

09 augustus 2019

Groetrock

Op zaterdag kan je naar Groetrock op het Gemeenteplein in Goetsenhoven. In de namiddag pakt de organisatie uit met Vlaamse charmezanger Salim Seghers. ’s Avonds zijn er optredens van lokale bands Banton en Hopers, The Skadillacs en The Kids als hoofdact om 23 uur. Tickets in voorverkoop kosten negen euro, aan de kassa betaal je 12 euro.

Half Oogst

Dansen dansen tijdens Half Oogst. Op de Oude Markt geniet je van de beste urban artiesten. Baloji brengt soulvolle ritmes, tropische vibes, R&B, hiphop en afrobeat. Muzikant, songwriter, filmmaker, activist, yogi: Michael Franti is het allemaal. Met zijn vaste band Spearhead loodst hij je naar hogere sferen. Ze brengen een hemelse mix van soul en funk. De Grote Markt transformeert in een ‘Soul Market’ met urbandanceperformances. Tijdens Half Oogst neemt Onkruid het Hogeschoolplein onder handen. Het plein verandert in een muzikale stadskamer, met een moderne interpretatie van de oude stadskiosk. Dj’s uit binnen- en buitenland trakteren je op een mix van soul, disco, house en electro. Zondag komen ook kinderen aan hun trekken. ‘Reginald en de Bosbeesten’ brengt liedjes over Bavo, de allergische zeeleeuw, over bang zijn voor een prikje en over verliefd zijn, maar het niet durven zeggen. Pret verzekerd!

Truckshow

Meer dan zeshonderd trucks reden vorig jaar sportpark De Heide op. Dat record lijkt dit jaar verbroken te worden. De vzw Truckers for Life liet weten dat het aantal voorinschrijvingen vlotjes oploopt naar bijna achthonderd trucks. De Truckshow vindt plaats op zaterdag 10 en zondag 11 augustus in sportpark De Heide in Bekkevoort. De toegang is gratis.

Aftrsunfestival

In Aarschot kan je zaterdag naar het eendags dancefestival Aftrsun langs de Leuvenseweg 88. De organisatoren legden eind januari nog de boeken neer, maar nu komt er toch een nieuwe editie ‘Back to the roots’. Er is een housepodium, technotent en een secret stage. Er rijden gratis shuttlebussen van parking Demervallei en van het station in Aarschot tot aan het festivalterrein.

Kattestroof Speelt Tegen Kanker

Na een geslaagde eerste editie, staat speelplein Kattestroof paraat met de tweede editie van het evenement: Kattestroof Speelt Tegen Kanker! De opbrengst gaat rechtstreeks naar Think Pink België en het Kinderkankerfonds vzw. Het evenement vindt plaats op vrijdag 9 augustus vanaf 13 tot 17 uur op de terreinen van GBS Leefdaal. Het evenement wordt rustig voortgezet op zaterdag 10 augustus van 13 tot 20 uur. Je kan er je haren laten knippen voor een spotprijs en je haren doneren is zelfs volledig gratis. Vrijdag is er een freepodium en zaterdag zullen er live bands zijn om het evenement op te fleuren.