Onze tips voor het weekend Redactie

14 augustus 2019

11u29 0

Wespelaar (Haacht) - Bluesfestival Swing

Dit weekend vindt in het dorpscentrum van Wespelaar de 32ste editie plaats van Swing Wespelaar. Het bluesfestival kan ook dit jaar weer rekenen op een resem internationale topartiesten. Zo staan er veel Amerikaanse bands op het programma. Swing Wespelaar strikt onder andere Tinsley Ellis die vrijdagavond het beste van zichzelf zal geven en ook Shemekia Copeland en Mud Morganfield zorgen voor muzikale ambiance op zaterdag en zondag. Swing Wespelaar start vrijdagavond om 19 uur en zaterdag en zondag telkens om 13u30. De toegang tot het festivalterrein op de Grote Baan is gratis. Meer informatie vind je op www.swingwespelaar.be

Leuven - COLORA festival

In Heverlee is het COLORA festivalweekend. Ken je COLORA festival niet? Dat zijn dertien straffe wereldmuziekconcerten in een heerlijke mix van lokaal en internationaal talent. Dit jaar kleuren onder andere Chicos y Mendez en Jaune Toujours de affiche. Naast al dat muzikaal geweld tonen Straatrijk en Cirkus in beweging hun beste breakdance moves en circusacts. Voor de kleinsten is er grime, een springkasteel en verschillende vuurshows. Spektakel verzekerd! Jong en oud kunnen er ook verschillende initiaties volgen: van djembé spelen tot leren zeefdrukken. Geen wereldfeest zonder uitgebreide eetstanden: aan exotische en huisbereide maaltijden geen gebrek. COLORA festival vindt plaats in het Paul Van Ostaijenpark in Heverlee en is gratis toegankelijk. Meer informatie vind je op www.colora.org

Tienen - Vianderfeesten

Tijd om met het hele gezin naar de Vianderfeesten in Tienen af te zakken! Op zaterdag kunnen de kleinsten aan het Vianderdomein genieten van de ‘Kids & Fun on tour’. Met opblaasbare constructies, reuzegrote gezelschapspelen, een knutseltent en peuterhoek is plezier verzekerd. Kinderen kunnen ook blijven hangen voor het optreden van De Bende en eens goed lachen met de fratsen van clowns Dirky en Sientje. ‘s Avonds wordt het Vianderdomein omgetoverd tot de ‘Joe Live Box’. Raf Van Brussel en zijn liveband staan garant voor een dansbare mix van de hits van nu en klassiekers. Niet te missen: ze brengen Gene Thomas en Geena Lisa mee! Op zondag kan je relaxen en genieten van een lekker drankje aan de pop-up zomerbar ‘Zomers Zoet’ of gewoon met de hele familie deelnemen aan volksspelen of circusworkshops. De Vianderfeesten zijn gratis toegankelijk. Meer informatie vind je op www.tienen.be

Aarschot - Zomerkermis

Dit weekend is het weer tijd voor de jaarlijkse zomerkermis in Aarschot. Ontelbaar veel smoutebollen en een gevarieerd programma met steltenlopers, dansers, liveoptredens en een vuurspektakel maken het kermisweekend voor jong en oud compleet. Voor de allerkleinsten is er heel wat animatie voorzien. Zondag staat er een kermisparade gepland met de fanfare en de Aarschotse reus Lowieke De Kasseistamper. Feest, muziek en sfeer gegarandeerd in de Aarschotse straten.

Zoutleeuw - Zoutleeuw Zomert

De Grote Markt van Zoutleeuw wordt op zaterdag omgetoverd tot een muziekfestival waar De KetnetBand, The Voice Senior finaliste Rita en winnaar John Leo en Jelle Cleymans en zijn El Bandido’s het beste van zichzelf zullen geven. Een gevarieerd muzikaal programma voor jong en oud. De aftrap wordt zaterdagavond gegeven om 19 uur door De KetnetBand of ook wel de meest swingende kinderband van ons land genoemd. Op talent staat geen leeftijd. Dat hebben Rita en John Leo alvast bewezen in The Voice Senior. Ambiance verzekerd! Niemand minder dan Jelle Cleymans en zijn El Bandido’s zullen Zoutleeuw Zomert in stijl afsluiten met de beste Nederlandse meezingers. Warm je stem alvast op! De optredens op de Grote Markt zijn gratis toegankelijk. Meer informatie vind je op www.zoutleeuw.be