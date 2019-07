Onze tips voor het weekend EDLL

11 juli 2019

Tienen - Food Truck Festival HAP

Het gezellig Food Truck Festival HAP strijkt dit weekend neer in het park aan het Vianderdomein in Tienen. Het park wordt omgetoverd tot een groot openluchtrestaurant met een 25-tal eetstanden. Daarnaast zorgen akoestische muzikanten en vintage dj’s voor heel wat ambiance. HAP is de ideale ontmoetingsplaats voor jong en oud. Voor de allerkleinsten is er animatie en entertainment voorzien. Het festival is volledig gratis toegankelijk. Vrijdag kan je er terecht van 16 tot 24 uur, zaterdag van 12 tot 24 uur en zondag van 12 tot 22 uur. Meer informatie over het evenement vind je op www.hapfestival.be.

Leuven - Beleuvenissen

De Beleuvenissen maken deel uit van het zomerprogramma van de stad Leuven. Vrijdag 12 juli wordt het startschot gegeven met grote namen als Warhola, De Mens en Dr. Lektroluv. Drie vrijdagen op rij vind je op de oude markt, Grote Markt, Vismarkt en Hogeschoolplein verschillende liveoptredens. Leuvenaars verzamelen gezellig samen op de verschillende locaties en met eetstanden en tal van openluchtevenementen hangt er een echt vakantiegevoel in de binnenstad. Muziek en plezier staan centraal. De Beleuvenissen zijn gratis en vrij toegankelijk voor iedereen. Het volledige programma vind je op www.leuven.be.

Rotselaar - TW Classic

Na Werchter Boutique en Rock Werchter is het zondag 14 juli tijd voor TW Classic. Een festivalterrein met nog maar één hoofdpodium en een selecte groep artiesten met een straf palmares, dat is TW Classic. Het festival rolt de rode loper uit voor niemand minder dan Bon Jovi & John Fogerty. Voor deze headliner geven ook Anouk, Skunk Anansie, John Butler Trio, Switchfoot en Jimmy Barnes het beste van zichzelf op het podium. Na afloop kunnen festivalgangers kamperen op camping The Hive My Space. Er zijn nog tickets te koop voor 92 euro, inclusief servicekosten. Meer informatie vind je op www.twclassic.be.

Leuven - Openluchtfilm op begraafplaats

Wie liever rustig geniet van een zomerfilm in openlucht moet zaterdag afzakken naar de begraafplaats Diestseveld in Kessel-Lo. Rond 22 uur, na zonsondergang, wordt de film ‘A Ghost Story’ vertoond. De zomerfilm gaat over liefhebben, verlies, loslaten en opnieuw beginnen. Hiermee wordt het startschot gegeven van de zomerfilms die Cinema Zed en Stad Leuven op verschillende openluchtlocaties zal presenteren. De toegang is volledig gratis. De organisatie voorziet houten bankjes, maar neem gerust een kussen, dekentje of stoel mee.

Diest - Zomerkermis

Dit weekend is het weer tijd voor de jaarlijkse zomerkermis in Diest. Ontelbaar veel smoutebollen en een gevarieerd programma met liveoptredens maken het kermisweekend voor jong en oud compleet. De foorkramers en de lokale middenstand zorgden samen voor een goed gevuld programma met live optredens op de Kaai. De kermis wordt vrijdag om 17 uur geopend met DJ Kenny De Jong. Voor de allerkleinsten is er kinderdisco en animatie voorzien.