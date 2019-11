Onze tips voor het weekend: van de lekkerste wijntjes tot acrobatische toeren Redactie

21 november 2019

Kessel-Lo (Leuven) - Winefair

Geen twijfel mogelijk: wijnliefhebbers uit onze regio moeten dit weekend afzakken naar Hal 5 in Kessel-Lo. Daar vindt voor het tweede jaar op rij het indoor wijnfestival Winefair plaats. Ontdek op 22, 23 en 24 november de wondere wereld van verschillende soorten wijnen en aperitiefjes. Meer dan 35 verschillende wijnhandelaren laten jullie genieten van de beste wijnen, met gezellige wijnterrasjes, ingerichte wijngaarden en een centraal eet-marktje! Neen, je hoeft absoluut geen wijnkenner te zijn om aan de wijnbeurs deel te nemen. Een toegangsticket voor Winefair kost 4 euro. Vrijdag gaat het wijnevenement door van 19 uur tot 23.30 uur, zaterdag en zondag telkens van 14 uur tot 20 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via www.winefair.be.

Diest - Intrede Sinterklaas

Sinterklaas doet op 23 november zijn intrede in Diest. Met paard en kar maakt hij een feestelijke rondrit tot aan de Lakenhalle voor een groot feest. De kleinsten kunnen met de Sint op de foto en worden verwend met speculaas, mandarijntjes en tal van cadeautjes. In de keuken van Conchita kunnen kinderen zelf wat lekkers maken, de stuntpieten leren hen circustechnieken en grimeren alle lieve gezichtjes. De sinterklaasband zorgt voor sfeer en live muziek. De sint komt aan in Diest om 13u30.

Meer informatie vind je op www.diest.be

Diest - Circus van Gravity & Other Myths

Op vrijdagavond palmt het Australische circusgezelschap Gravity & Other Myths het cultureel centrum Den Amer in Diest in. Fans van een humoristisch spektakel en halsbrekende toeren zakken dit weekend maar beter naar Diest af. Het acrobatische circustheater bestaat nog maar een jaar, maar wordt nu al gezien als een van de beste ter wereld. Zeven performers, een grote mat en enkele spots: meer is er niet nodig voor de acrobaten om hun publiek te voorzien van het spectaculaire kunst- en vliegwerk ‘A Simple Space’. Een toegangsticket kost 23 euro. Meer informatie en tickets vind je op www.diest.be.

Zoutleeuw - feeërieke winterwandeling

De temperaturen worden kouder, de gure wintermaanden zijn weer tot in ons land gekomen. Maar dat wil ook zeggen dat je weer kan genieten van gezellige, sprookjesachtige winterwandelingen. De feeërieke winterwandeling ‘Putteke Winter’ strijkt zaterdag 23 november neer aan het provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw. Vanaf 18.30 uur kan je met het hele gezin genieten van lichtspektakels met verschillende wintervertellingen, live optredens, mysterieuze figuren en knappe vuurshows. Aan warme chocolademelk, glühwein of jenever ook geen gebrek. De wandeling vertrekt tussen 18.30 en 19.30 uur.

Meer informatie vind je op www.puttekewinter.be

Kampenhout - Tiende Mambo Retro Gala

Dansliefhebbers moeten zaterdag in Kampenhout zijn. Daar vindt de tiende editie plaats van het Mambo Retro Gala. Een dag vol dansworkshops in drie zalen, gevolgd door een afterparty met exclusieve dansshows. Dat het een tropische avond wordt, staat buiten kijf. Je kan kiezen tussen een workshop bachata of salsa of gewoon genieten van de dansshows. De Mambo Retro Gala gaat van start om 19.45 uur in Feestzaal den Ast. Een workshop kost 15 euro, twee workshops kosten 20 euro. Enkel een ticket voor de afterparty en dansshow kost 10 euro.

Meer informatie vind je op Facebook.