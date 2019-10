Onze tips voor het weekend: van dansen in een klooster tot een Hagelandse natuurwandeling Nog geen plannen dit weekend? Onze redactie zocht vijf leuke activiteiten uit voor u. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch? EDLL

10 oktober 2019

Leuven - Eindfeest Bar Bleu

Op 15 juni openden Leuvenaars Stéphanie en Andreas de nieuwe pop-upbar Bar Bleu in het verlaten klooster van de Broeders van Liefde. Dit weekend organiseren ze een heus afsluitweekend, want vanaf maandag is de bar gesloten. Vrijdag en zaterdagavond kan je in de kapel genieten van een afterwork met stille disco en diverse cocktails. Wie zondag zin heeft in heerlijk eten kan naar de pop-upbar trekken voor een brunch van Optimist. Kom zondag gerust met het hele gezin, want Bar Bleu voorziet een hele dag kinderanimatie, grime en een binnenspeeltuin in het klooster! Een unieke ervaring, toch?

Tienen - Stadsbraderie

Hou je van kuieren door de straten tussen tientallen kraampjes? Dan moet je zaterdag in Tienen zijn. Het centrum van Tienen wordt die dag volledig omgetoverd tot een grote stadsbraderie, aangevuld met eet- en drankstanden. De Tiense braderie is het ideale moment om gezellig te keuvelen met vrienden en familie. De organisatie heeft ook voor de allerkleinsten tal van animaties voorzien.

Diest - Oktoberfest

Groot feest in de Citadel in Diest dit weekend! Het bekendste bierfestijn van Europa komt vrijdagavond naar hartje Diest. De Hallezaal wordt als het ware getransformeerd in een bierparadijs! Oktoberfest staat garant voor halve liters, braadworsten, special acts, meterslange biertafels en verschillende live optredens. Dit jaar geven onder meer Alpenfever en Sam Gooris het beste van zichzelf. Dus ja, doet uw ‘basketsloefkes’ maar aan! Oktoberfest start vrijdagavond om 19 uur en om 3 uur ‘s nachts gaat de stekker er terug uit. Tickets zijn te koop vanaf 15 euro. Meer informatie vind je op Facebook.

Tildonk - Oogstfeest Nieuwe Kloostertuin

Op zondag 13 oktober vindt in de Nieuwe Kloostertuin van de Engelenburcht in Tildonk het jaarlijkse ‘Oogstfeest’ plaats. Er valt zondagnamiddag heel wat te beleven in en rond de tuin van het voormalige Ursulinenklooster. De mobiele appelpers zorgt onder meer voor heerlijk sap van de kloostertuinappels en tal van kunstenaars, verhalenvertellers, paarden en ezels zorgen dan weer voor randanimatie. Ook voor de kleinsten zijn er verschillende workshops voorzien. Gezelligheid gegarandeerd! De toegang is gratis.

Hageland - Duvel-wandeltocht

Zondag staat er in het Hageland de befaamde Duveltocht op het programma. De wandeling met aankomst in Aarschot heeft twee vertrekplaatsen. Een aan de kerk van Lubbeek, voor de deelnemers die 22 kilometer willen wandelen en een tweede aan het Kasteel van Horst, voor een wandeling van 11 kilometer. Ontdek de prachtige Hagelandse natuur en kom volledig tot rust. Deelnemers die de lange wandeltocht doen kunnen onderweg terecht in De Gempemolen voor een extraatje bij de koffie. Dat belooft! Uiteraard staat er voor elke deelnemer bij aankomst een frisse Duvel klaar. Inschrijven kost vijf euro. Meer informatie vind je op www.knoet.be