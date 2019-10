Onze tips voor het weekend: laat je verrassen door akelige spinnen of kom tot rust in Hagelands groen Redactie

24 oktober 2019

12u29 0

Leuven - Laura Tesoro stelt haar nieuwe plaat voor

Op zaterdag 26 oktober zakt Laura Tesoro af naar Leuven. De Vlaamse zangeres is te gast in Fnac Leuven om haar debuutalbum LIMITS voor te stellen. Als je er zaterdag bij bent, hoor je haar vernieuwd muzikaal werk als een van de eersten! Het live concert is gratis en toegankelijk voor jong en oud. Verwacht je aan een intiem en niet te missen akoestische set! Neem gerust de kleinsten mee, want het optreden wordt gevolgd door een signeer- en fotosessie. Laura Tesoro is te vinden van 13u45 tot 15 uur in Fnac Leuven.

Aarschot - Trage Wegen Wandeling

Op zondag 27 oktober organiseert Natuurpunt Aarschot een ‘Trage Wegen Wandeling’. Kom helemaal tot rust door deze ontspannende Hagelandse wandeling. Bereid je voor op een prachtig Hagelands wandeldecor. De wandeling is voor een breed publiek toegankelijk. Geïnteresseerde wandelaars kunnen kiezen tussen vier verschillende afstanden: 7,12,18 en 28 kilometer. Ook trouwe viervoeters zijn meer dan welkom op de hondenwandelingen tot 12 kilometer. Die laatste wandeling passeert langs een recent geopende hondenlosloopweide. De kleinsten komen aan hun trekken op de ‘Crazy kids fotozoektocht vs. Pokemon’. Dit is een aparte toer van 5 kilometer in en rond het stadscentrum van Aarschot. Start en aankomst wordt voorzien aan de oever van de Demer, waar je tot slot kan genieten van heel wat lekkers. Leden betalen 1,50 euro en niet-leden 2,50 euro. Meer informatie vind je op www.natuurpunt.be

Zoutleeuw - Halloweentocht

Boze pompoenen, akelige spinnen, mummies en heksen op bezemstelen... Is Halloween ook jouw favoriete feest? Kom dan op griezeltocht in Zoutleeuw. Naar jaarlijkse gewoonte presenteert Halloween Budingen op de laatste zaterdag van oktober een Halloweentocht. De griezeltocht start dit jaar voor het eerst aan de nieuwe chirolokalen in de Terweidenstraat. Laat je verrassen door monsters van 20 uur tot 23 uur. De wandeling is toegankelijk voor jong en oud. Tickets in voorverkoop kosten 6 euro en ter plaatse betaal je 8 euro. Kinderen die kleiner zijn dan 1,20 meter mogen gratis mee griezelen. Meer informatie over de ticketverkoop vind je op Facebook

Boortmeerbeek - fakkeltocht

Donker, sfeer, vuur, jenever, verhalen en fakkels! Dat mag je verwachten op de fakkeltocht in Boortmeerbeek. Op zaterdag 26 oktober organiseert Natuurpunt Kampenhout een avondwandeling vol verhalen en spanning. Een sfeervolle wandeling voor het hele gezin. De fakkeltocht start doorlopend tussen 19 uur en 20 uur aan de Sint Isidorushoeve. Deelnemen is gratis, enkel voor een fakkel betaal je 5 euro. Na afloop van de avondtocht kan gezellig blijven doorhangen aan de jeneverbar. Inschrijven op voorhand is niet nodig. Als het regent raadt de organisatie aan om laarzen te voorzien.

Goetsenhoven - Meer leren over zweefvliegen

De Koninklijke vliegclub De Wouw in Goetsenhoven zet volgend weekend haar deuren open. Heb je interesse in een opleiding zweefvliegpiloot of wil je gewoon meer weten over zweefvliegen en luchtvaart in het algemeen? Zak dan zondag af naar Goetsenhoven voor een introductie over zweefvliegen. De zweefvliegcursus is gratis. Meer informatie over de planning en registratie vind je op www.dewouw.net