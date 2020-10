Onverzekerde wagen van dronken man in beslag genomen Kim Aerts

04 oktober 2020

12u53 0

Een onverzekerde wagen die ook niet bleek ingeschreven, is zaterdagnacht in beslag genomen in Wilsele. Een anoniem politievoertuig zette de twee Polen rond half een in hun wagen aan de kant in de Alfons Fierensstraat. De twee jonge mannen in de wagen verblijven tijdelijk in Wilsele voor de duur van een arbeidscontract in ons land. De Poolse nummerplaat behoorde toe aan een ander voertuig. Bovendien had de bestuurder ook geen rijbewijs. Ten slotte legde hij ook nog een positieve ademtest af. De auto werd in beslag genomen en versleept naar de stalplaats van de politie.

Twee uur later liep een 19-jarige man met een glas te veel op tegen de lamp aan het industrieterrein in Haasrode. Het rijbewijs van de tiener werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.