Onthaalmoeder in Wijgmaal stopt definitief na dood baby Joris Smets

21 januari 2020

11u46 1 Leuven De onthaalmoeder in Wijgmaal, waarbij begin januari een baby van amper 3 maanden oud overleed, stopt definitief met de opvang van kinderen. Dat bevestigt Nele Wouters, woordvoerster van het agentschap Opgroeien.

Op dinsdag 7 januari kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse bij de onthaalmoeder in Wijgmaal, maar zij konden enkel nog het overlijden van de baby vaststellen. Een autopsie wees een paar dagen later uit dat de baby niet met geweld om het leven is gebracht. De precieze doodsoorzaak is nog niet geweten, maar het agentschap Opgroeien had beslist om de vergunning van de Leuvense onthaalmoeder tijdelijk te schorsen met ingang van 10 januari. Nele Wouters, woordvoerster van het agentschap Opgroeien, bevestigt nu dat de vrouw in kwestie heeft aangegeven dat ze definitief zal stoppen als onthaalmoeder. “Kind en gezin is aan het bekijken hoe de schorsing zal worden omgezet in een stopzetting”, stelt Wouters.

De onthaalmoeder in Wijgmaal was al geruime tijd zelfstandige en deed haar job “met hart en ziel”, aldus een familielid. Een ouder die zijn zoontje aan haar toevertrouwde, benadrukte dat hij heel tevreden is van de vrouw: “We konden ons geen betere onthaalmoeder voorstellen. Ze ging heel goed met onze zoon om en was erg toegewijd. De kindjes voelden zich echt thuis bij haar.”

Het parket van Leuven bevestigt dat het onderzoek nog loopt.