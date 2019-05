Ontblote man maakt schunnige bewegingen in centrum KAR

29 mei 2019

13u33 2

Een man uit Leuven heeft opslorping van straf gekregen omdat hij vorig jaar in december in zijn adamskostuum voor opschudding zorgde in het centrum van Leuven. Frens B. bleek onder invloed van cocaïne en maakte in naakte toestand schunnige bewegingen. Dat was niet anders toen B. onderworpen werd aan een veiligheidsfouille door toegesnelde agenten. Daarbij riep hij ‘fouilleer mij maar’ naar de agenten wat door de rechter aanzien werd als smaad. Omdat B. nog maar op 29 maart voor andere feiten bestraft werd, vroeg zijn advocaat de opslorping van de twee zaken. De rechter stemde daarmee in waardoor de man geen extra straf krijgt opgelegd voor zijn naakte verschijning in het stadscentrum.