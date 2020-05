Onoplettende fietser rijdt op bestelwagen JSL

24 mei 2020

Zaterdagavond botste een fietser tegen een bestelwagen in de Platte Lostraat in Kessel-Lo. Een 53-jarige pakjesbezorger stopte met zijn bestelwagen voor een levering in de Platte Lostraat toen er een fietser tegen de achterkant van de bestelwagen reed. De 15-jarige jongen uit Antwerpen was afgeleid en had niet opgemerkt dat de bestelwagen gestopt was. Hij kwam ten val en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.