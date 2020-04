Online infodag van KU Leuven lokt meer dan 5.000 studenten EDLL

01 april 2020

15u38 0 Leuven Zo'n 5.000 studenten hebben zich vooraf ingeschreven voor de eerste online infodag van de KU Leuven. Daarin geeft de Leuvense universiteit informatie over haar opleidingen en organisaties.

Omwille van de coronacrisis heeft de KU Leuven vandaag haar eerste online infodag georganiseerd. Zo’n 5.000 studenten schreven zich hier vooraf voor in. Geïnteresseerden vinden tijdens deze online infodag presentaties en video’s over de opleidingen. Daarnaast kunnen toekomstige studenten ook deelnemen aan chatsessies met professoren of studenten die momenteel de opleiding volgen. Ze krijgen meer informatie over studiebegeleiding, het systeem van studiepunten, studiefinanciering en de verschillende kot-mogelijkheden. Wie zich niet vooraf inschreef, kan in de loop van de dag nog aansluiten aan een van de online sessies. Meer informatie vind je op deze link.