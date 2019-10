Online game moet leerlingen helpen bij noodsituaties ADPW

08 oktober 2019

18u01 0 Leuven In het kader van de campagne Risico-Info lanceert het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) BE-Ready een educatief project voor de leerlingen van het basisonderwijs. Aan de hand van een interactief driedelig lessenpakket kunnen leerkrachten met leerlingen praten over verschillende typen noodsituaties en het aanleren wat de juiste reflexen zijn bij een overstroming, een industrieel ongeval of een hittegolf. En hoe kan je dat tegenwoordig beter doen dan met een online game?

Een overstroming die een wijk onder water zet, een stroompanne die het treinverkeer verstoort of een hittegolf die natuurbranden veroorzaakt: noodsituaties kunnen een enorme impact hebben op een gemeente, een regio of zelfs het hele land. “Om snel te kunnen reageren wanneer het nodig is, bereiden hulpdiensten en overheden zich dagelijks voor. Ze identificeren en analyseren de verschillende risico’s op hun grondgebied, maken noodplannen op en oefenen deze regelmatig. Maar eigenlijk kan iedereen mits enkele simpele stappen de gevolgen van een noodsituatie beperken, zelfs de allerkleinsten”, zegt woordvoerder Yves Stevens.

“Hoe evacueer ik veilig? Wat doe ik bij een brand? Hoe voorkom ik schade bij onweer? Hoe bied ik eerste hulp? Dat zijn het soort vragen waarop de nieuwe campagne BE-READY een antwoord biedt. Om de juiste reflexen tijdens noodsituaties aan te leren, zijn de scholen en in het bijzonder de kinderen een belangrijke doelgroep. Door zelfredzaamheid een onderwerp te maken op school, weten kinderen al van jongs af wat te doen in een noodsituatie en kunnen ze ook hun ouders sensibiliseren”, aldus Stevens.

Het project bestaat uit drie interactieve lessenpakketten én een online game, gratis te downloaden via http://www.risico-info.be. De game is gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar. Ze kunnen het spel online spelen via de website, maar het is ook downloadbaar via de app. Het spel kan zonder achtergrondkennis gespeeld worden, maar kan ook een aanvulling zijn op wat ze in de klas geleerd hebben.

Aan de hand van het lessenpakket kunnen leerkrachten praten met leerlingen over verschillende typen van noodsituaties. “In de eerste graad leren leerlingen wat een noodsituatie is en hoe ze om hulp kunnen vragen. Ze bereiden zich voor op noodsituaties zoals een koudegolf, hittegolf, overstroming, onweer en brand. In de tweede graad leren leerlingen hoe ze zich kunnen voorbereiden op een noodsituatie en hoe ze efficiënt kunnen handelen tijdens en na een noodsituatie. Ze bekijken heel concreet wat je kan doen bij een industrieel ongeval, een bosbrand, een griepepidemie, een stroomonderbreking en diefstal. In de derde graad leren leerlingen dan weer hoe ze anderen kunnen helpen in een noodsituatie en op welke manier ze best informatie zoeken tijdens een noodsituatie. Ze verdiepen zich in meer complexe risico’s zoals een nucleair ongeval, een massa-evenement, een cyberaanval en terrorisme”, zo klinkt het nog bij Stevens.