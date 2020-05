Online afspraak maken om te shoppen blijkt succesvol in Leuven EDLL

14 mei 2020

17u46 0 Leuven De stad en Liefst Leuven vzw hebben een boekingssysteem ontwikkeld om op afspraak te gaan shoppen in je favoriete winkel in Leuven. Die formule blijkt alvast succesvol. Al 26 handelaars doen er aan mee en sommige winkels zitten al aan meer dan 30 reservaties.

Sinds afgelopen maandag zijn de deuren van de winkels opnieuw open. En dat na acht weken lockdown. In Leuven zorgde dat tot nu toe nog niet voor ellenlange wachtrijen of overrompelingen. Om het ook de volgende weken zo rustig mogelijk te houden, heeft de stad Leuven en Liefst Leuven vzw een boekingssysteem ontwikkeld. Via de website www.shoppinleuven.be kan je een afspraak maken om op een gericht uur te shoppen in je favoriete winkel. En dat systeem werpt duidelijk zijn vruchten af.

Het systeem staat nog maar enkele dagen online, maar toch doen al 26 lokale handelaars er aan mee. Onder meer bij Cyaankali, Domo Meubelen, Immagine, Mertens schoenen en Mixte kan je op afspraak gaan shoppen.