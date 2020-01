Onlangs in Leuven behandelde sultan van Oman (79) overleden IB JV

11 januari 2020

01u38

Bron: Reuters, ANP, Belga 118 Leuven Sultan Qaboos, die eind vorig jaar meermaals in Leuven was voor medische behandelingen, is overleden. Dat meldt het paleis in Oman via een overlijdensbericht in de staatsmedia vandaag. De 79-jarige Qaboos was sinds 1970 aan de macht in Oman. Over de oorzaak van het overlijden werd niet gesproken, maar volgens diplomaten zou hij aan darmkanker hebben geleden. Zijn neef Haitham al Said is volgens media in de oliestaat de nieuwe sultan van Oman.

“Het is met pijn in het hart maar ook vervuld van het geloof in Allah (...) en met absolute onderwerping aan zijn wil (...) dat de koninklijke Diwan (het Omaanse hof, red.) rouwt om zijne majesteit sultan Qaboos bin Said al-Said”, luidt het in een verklaring.

De autoriteiten in Oman hebben drie dagen van rouw afgekondigd en de komende veertig dagen zullen ook alle vlaggen halfstok worden gehangen.



De ongehuwde sultan had geen kinderen of broers en heeft publiekelijk ook geen opvolger aangeduid. Een statuut uit 1996 zegt dat de regerende familie binnen de drie dagen na het vrijkomen van de troon een opvolger zal kiezen. Als dat niet lukt, zal een overgangsraad de persoon aanstellen van wie de sultan de naam in een verzegelde brief heeft achtergelaten. Maar volgens lokale media heeft Haitham al Said, een neef van Qaboos, vandaag al de eed afgelegd als nieuwe sultan van Oman. Dat bericht is wel nog niet officieel bevestigd.

Hervormer en bemiddelaar

Qaboos regeerde de Golfstaat sinds hij in 1970 bij een coup zonder bloedvergieten zijn vader had afgezet. Hij vormde zijn strategisch gelegen land om tot een moderne natie en een invloedrijke regionale speler. Het neutrale Oman speelde vaak een bemiddelende rol tussen Iran en de Verenigde Staten en is een belangrijke gesprekspartner in het Midden-Oosten. Het land bemiddelde onder meer tussen de door Riaad gesteunde regering in Jemen en de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. “We hebben geen conflicten en steken geen brandstof in de fik als we het ergens niet mee eens zijn”, zo zei de sultan in 2008 tegen een Koeweitse krant in één van zijn spaarzame interviews.

De grootste diplomatieke prestatie van de sultan kwam echter toen Oman geheime gesprekken organiseerde tussen Iraanse en Amerikaanse diplomaten, die uiteindelijk leidden tot de nucleaire deal van 2015 tussen Teheran en de rest van de wereld. Aan die overeenkomst, die het nucleaire programma van Iran beperkte in ruil voor het opheffen van economische sancties, kwam echter deels een einde toen de Amerikaanse president Donald Trump zich in mei 2018 terugtrok.

Behandeling in Leuven

Qaboos leed volgens diplomaten aan darmkanker. In december verbleef de man korte tijd in ons land voor een onderzoek in het Leuvense Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg. Hij keerde echter vervroegd naar Oman terug, nadat zijn behandeling na vijf dagen in onderling overleg werd stopgezet. Het verblijf van de sultan zorgde in Leuven voor wat ophef, onder andere omdat er voor hem en zijn circa 70-koppige delegatie in volle eindejaarsperiode een hotel op de Grote Markt was afgehuurd.

De vele ziekenhuisopnamen van de sultan afgelopen jaar zorgden toen al voor onrust met betrekking tot zijn opvolging en de stabiliteit van het land. “Het zal ontzettend moeilijk worden om een waardige opvolger voor hem te vinden’’, zegt Gary A. Grappo, een voormalige Amerikaanse ambassadeur in Oman. “Wie zijn opvolger ook zal worden, hij zal een immens, immens moeilijke klus krijgen. Er zal nooit meer een tweede Qaboos zijn, want dat zijn onmogelijke schoenen om te vullen.”

Oman produceert relatief gezien weinig olie. In het sultanaat heerst hoge werkloosheid en staan de staatsfinanciën onder druk.

