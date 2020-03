Ongeval op E40 in Everberg: N2 en N3 zitten muurvast Joris Smets Robby Dierickx

10 maart 2020

07u51 44 Leuven Op de E40 in Everberg, richting Brussel, is deze ochtend een ongeval gebeurd waardoor alle rijstroken even afgesloten waren. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er zou een persoon lichtgewond zijn. Door het ongeval zijn er files van meer dan een uur ontstaan op de E40. Op dit moment is er nog 1 rijstrook afgesloten.

De file is ontstaan nadat er deze ochtend een vrachtwagen en een bestelwagen op de E40, ter hoogte van Kortenberg, op elkaar botsten. De bestuurder van de bestelwagen moest door de brandweer bevrijd worden. In de staart van de file die ontstaan is, is nog een ongeval gebeurd waarbij een wagen in de middenberm is beland. De N2 tussen Leuven en Brussel, en de N3 tussen Leuven en Tervuren zitten voorlopig muurvast. Op de Haachtsesteenweg is het ook filerijden.

