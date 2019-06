Ongeval met bromfiets Bart Mertens

10 juni 2019

12u05 0 Leuven Een 22-jarige bromfietser uit Kortenberg werd zaterdag omstreeks 14 uur met de ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, nadat hij op de Aarschotsesteenweg in Wilsele tegen een auto was geknald.

De wagen verliet de parking van een winkel toen de bromfietser kwam aangereden. De bestuurster van de auto had de bromfietser -die op het fietspad reed- niet zien aankomen omdat haar zicht gehinderd werd door struikgewas. De bestuurder van de bromfiets werd over de motorkap van de auto geslingerd en ging tegen de grond. Het slachtoffer klaagde van pijn in een been maar liep geen zware verwondingen op. Beide bestuurders legden een negatieve ademtest af.