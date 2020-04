Ongeval in natuurgebied in Wijgmaal: baby ook na operatie nog in levensgevaar Joris Smets Kim Aerts

23 april 2020

17u27 160 Leuven Een baby die samen met haar mama ten val kwam in natuurgebied De Dijlemeander en in kritieke toestand opgenomen werd in het ziekenhuis, is daar nu geopereerd. Maar voorlopig is het levensgevaar nog niet geweken.



Het ongeval gebeurde donderdagvoormiddag. De 29-jarige mama was samen met haar dochters van 3 jaar en 10 maanden aan het wandelen in het natuurgebied in Wijgmaal, toen ze aan een vijver even halt wilden houden. Die vijver ligt lager dan waar de drie zich bevonden.

De moeder ging op een stenen plateau aan die verhoogde oever staan, toen de ondergrond het begaf en het plateau instortte. Een omstaander hoorde haar om hulp roepen en alarmeerde de hulpdiensten.

De baby liep zware verwondingen op en werd in levensgevaar afgevoerd. In het ziekenhuis werd overgegaan tot een spoedoperatie en die werd in de loop van de avond beëindigd. Maar het levensgevaar blijkt ook na die ingreep nog niet geweken te zijn.

De moeder en haar dochter van 3 jaar bleven ongedeerd. Het parket stuurde een deskundige aan om ter plaatse te onderzoeken wat er precies gebeurd is. De plaats is ook afgezet met hekken.