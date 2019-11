Onderzoekers KU Leuven vragen aandacht voor dodelijke ziekte HTLV EDLL

10 november 2019

20u05 0 Leuven Het Ladeuzeplein in Leuven staat vanavond in teken van de ziekte HTLV (Human T-cell leukemia virus). Omdat het vandaag wereldwijd HTLV-dag is, projecteren onderzoekers van de KU Leuven foto’s en tekstboodschappen op de gevel van de universiteitsbibliotheek om de ziekte onder de aandacht te brengen.

HTLV is een relatief onbekende dodelijke ziekte. “Iedereen heeft al wel gehoord van HIV, maar nog niet van HTLV. De ziekte kan leukemie of verlamming veroorzaken”, zegt onderzoeker Johan Van Weyenbergh. Tot op heden bestaat er nog geen behandeling of vaccin voor de ziekte. “HTLV is een verwaarloosde ziekte en staat niet op de kaart van wereldgezondheidsorganisatie. Met onze actie willen we dus aandacht vragen voor de 20 miljoen mensen die vandaag geïnfecteerd zijn en steun vragen voor meer onderzoek”, aldus Johan. Vooral vrouwen geraken besmet met de ziekte.