Onderzoek naar kinderlokker in Leuven die 13-jarig meisje bij armen grijpt Kim Aerts

26 december 2019

16u19 19 Leuven De Leuvense recherche voert een onderzoek naar een man die dinsdag in de omgeving van het Meesbergpad in Kessel-Lo een 13-jarig meisje probeerde te grijpen.

De tiener kon op de fiets ontkomen aan de man. De ouders van het meisje deden onmiddellijk aangifte bij de politie. Het kind werd ondertussen audiovisueel verhoord. “Ze maakte melding dat ze een tijdje gevolgd werd door een man in een wagen. Op een gegeven moment zou die zijn uitgestapt waarbij hij het meisje bij de armen greep”, bevestigt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. De Leuvense politie neemt de feiten ernstig en voerde een buurtonderzoek uit. Ze legde ook al contact met de recherchedienst van de naburige politiezone Bierbeek-Boutersem-Holsbeek-Lubbeek.

Tweede aangifte op week tijd

Bij de politie van Diest liep er vorige week vrijdag een gelijkaardige melding binnen. Een vader deed er aangifte omdat een man zou getracht hebben zijn 9-jarige zoon mee te sleuren in een monovolume. Ook daar kon het jongetje zich losrukken. “Het gaat om een kind dat in de buurt van een opvang was ter hoogte van de Ezelsdijk”, zegt hoofdcommissaris Jan Vanhauwere. “Een objectieve analyse van de feiten heeft op dit moment nog niets opgeleverd dat het verhaal kan staven.”