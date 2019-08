Omgeving Brusselsestraat even zonder stroom KAR

20 augustus 2019

17u37 1

De omgeving van de Brusselsestraat in Leuven heeft dinsdagavond omstreeks 17 uur met een stroompanne te maken gehad. Ongeveer 500 huizen in twintig straten kwamen zonder elektriciteit te zitten. De brandweer kwam ter plaatse, maar die bevestigde dat vuur niet de bron van de stroompanne was. De oorzaak zou het wegvallen van netspanning geweest zijn. Volgens netbeheerder Fluvius ging het om een ongeplande stroomonderbreking. Zij kwamen ter plaatse om de herstelling uit te voeren. Rond 18.15 uur waren de problemen van de baan.