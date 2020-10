Olivier Myny (OHL) tegen ex-club Zulte Waregem: “Elke speelminuut die ik krijg, wil ik grijpen” Herman Meersseman

01 oktober 2020

17u25 0 Leuven Zaterdag ontvangt OH Leuven Zulte Waregem, de ex-club van Olivier Myny (25). De West-Vlaming hoopt dat coach Marc Brys hem ook in deze wedstrijd laat opdraven. “Elke speelminuut die ik krijg, wil ik grijpen”, zegt hij.

Myny is aan zijn derde seizoen bij OHL bezig. “Met volle goesting”, zegt hij. Nochtans, alleen in de openingswedstrijd tegen Eupen maakte hij de negentig minuten vol. In Genk, tegen Charleroi, in Beveren en in Gent stond hij als invaller in totaal maar 37 minuten – plus zowat een kwartier blessuretijd – op het veld. Zowat telkens bracht hij zijn ploeg iets bij. In Genk vertikte ref Vergoote in de blessuretijd een dot van een penalty-overtreding op hem te fluiten, in Beveren pakte hij uit met een assist voor de 1-3 van Henry. Vorige zaterdag in Gent liep en werkte hij zich uit de naad om de 2-3-zege van OHL veilig te stellen.

“Als profvoetballer moet je aanvaarden dat de trainer maar elf spelers aan de wedstrijd kan laten starten en er maar zeven extra op de bank kan zetten, die dan mogelijk in de loop van de match kunnen worden ingebracht. Ik ben al blij dat ik, na mijn eerste twee seizoenen bij OHL waar ik onder meer door blessures meer downs dan ups kende, dit seizoen ‘de achttien’ haal. En elke speelminuut die ik dan krijg, wil ik grijpen. Vol gas geven, trachten iets te forceren, maar ook extra meters lopen om jongens die al een hele match alles gegeven hebben bij te staan. Dat lukte al behoorlijk aardig.”

Hecht blok

Olivier Myny gelooft dat OHL in staat is zijn huidige positie in de linkerkolom vast te houden. “Wij hebben een sterke spelersgroep die op en naast het veld een hecht blok vormt en die zichzelf kan overstijgen. Tegen het stugge Zulte Waregem moeten wij dat nog eens bewijzen. Voor mij is het ook wel een speciale wedstrijd. Ik voetbalde van mijn twaalfde tot mijn negentiende bij Essevee en ken er nog wat mensen. Zaterdag wil ik uiteraard OHL helpen zich wat steviger in de top acht te nestelen.”

Olivier Myny kijkt ook uit naar de geboorte van zijn eerste kindje. “Mijn vriendin Flo bevalt in december. Intussen blijft zij haar kledijboetik Vestiti Flo in Gullegem uitbaten. Ik help haar daar zo veel mogelijk mee. Sportief en extrasportief heb ik het momenteel dus best naar mijn zin.”

Meer over Beveren

Charleroi

Essevee

Eupen

Flo

Genk

Gent

Gullegem