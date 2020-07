Oliespoor op Engels Plein: twee fietsers tegen de grond Bart Mertens

26 juli 2020

10u00 0

Een 32-jarige fietsster uit Herent kwam zondagmorgen even na 6 uur op het Engels Plein ten val. De vrouw gleed uit over een oliespoor op de rijbaan. Ze werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Een tweede fietser, een 50-jarige man uit Lubbeek, ging eveneens onderuit op dezelfde plek. Hij kon op eigen kracht zijn weg verder zetten. Van wie of waar de olie komt die leidde tot de valpartij is niet duidelijk.