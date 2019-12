OLA Jewelry opent kerstpop-up in Leuven EDLL

10 december 2019

11u57 2 Leuven OLA Jewelry, een creatie van ontwerpster Ina Suffeleers uit Rotselaar, strijkt vanaf volgend weekend neer in Leuven met een kerstpop-up. De Rotselaarse zal voor de kerstperiode haar unieke juwelen verkopen in de belevingslocatie SO op het Herbert Hooverplein.

De belevingslocatie SO - The best of both worlds - op het Herbert Hooverplein in Leuven ontvangt vanaf komend weekend ontwerpster Ina Suffeleers uit Rotselaar. OLA Jewelry is een vernieuwend juwelenlabel dat elementen van modern en minimalistisch design samenbrengt. Elk OLA-juweel wordt gemaakt door 3D-print technologieën, waardoor bijzondere vormen ontstaan en het gebruik van innovatieve materialen mogelijk wordt. Van Denemarken tot de Verenigde staten, OLA Jewelry wordt ondertussen tot in het buitenland verkocht.

Bauhaus

Ontwerpster Ina haalt haar inspiratie uit moderne architectuur, pure vormen en kunststromingen uit de 20e eeuw zoals Bauhaus. In de belevingslocatie SO op het Herbert Hooverplein vond de Rotselaarse haar ideale match voor Leuven. Ze organiseert er een kerstpop-up om haar juwelen en sieraden te verkopen.

De OLA pop-up is open tijdens de weekends van 14-15 december en van 21-22 december, telkens van 13 uur tot 18 uur. Wie een bezoekje wil brengen aan de kerstpop-up moet binnengaan via de koffiebar.

Meer informatie vind je op www.olajewelry.com