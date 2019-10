OHL-supporters organiseren vrijdag mars van café Sport naar stadion voor klepper tegen Union KAR

31 oktober 2019

15u21

De OHL-supporters van vak K organiseren vrijdag een heuse mars van het Martelarenplein tot aan het stadion in Den Dreef. Om 18 uur wordt er verzamelen geblazen aan Café Sport, niet toevallig het café van clubicoon en ambassadeur Bjorn Ruytinx. Om 19 uur wordt er naar stadion Den Dreef vertrokken. “We roepen jullie allemaal op om aanwezig te zijn. Zo kunnen we onze stad laten zien dat er wat broedt in Leuven en dat we sterker en luider dan ooit zijn”, klinkt het bij de organisators. OHL speelt om 20.30 uur de clash tegen Union in de strijd voor de periodetitel.