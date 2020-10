OHL strikt ‘Jordaanse Messi’ en linksvoetige verdedigers De Norre en Jemelka Herman Meersseman

06 oktober 2020

01u19 3 Leuven Op de laatste dag van de transferperiode haalde OHL nog drie versterkingen in. Met centrale verdediger Vaclav Jemelka van Sigma Olomuc en linksback Casper De Norre van Racing Genk krijgt coach Marc Brys er twee linksvoetige defensieve spelers bij. En met Musa Al-Tamari (23), bijgenaamd ‘de Messi van Jordanië’, een extra aanvaller.

Met die drie extra aanwinsten, en omdat gisteren niemand OHL verliet, telt de A-kern van OHL nu 37 spelers. Vier doelmannen, elf verdedigers, elf middenvelders en elf spitsen en offensieve flankspelers. Ruim drie volledige elftallen dus. Brys en zijn staf vinden wel een oplossing om dat te managen.

De jongste aanwinsten zijn doelgerichte versterkingen. OHL had al tien verdedigers in de kern, maar door blessures schoten er daar tot vorige week nog maar drie of vier van over. De kern telde ook maar twee linksvoetigen in het verdedigende compartiment: de geblesseerde Ouedraogo en de vorige week na blessure heropgeviste Tshimanga. Daar komen nu Vaclav Jemelka en Casper De Norre bij.

OHL bengelde al sinds eind augustus naar de Tsjech, op de valreep geraakte de transfer dan toch rond. Hij is 25 jaar, meet 1.86 meter en komt over van de Tsjechische eersteklasser Sigma Olomouc. Hij telt geen conditionele achterstand, want hij speelde alle 540 minuten van de eerste zes wedstrijden van het nieuwe seizoen voor zijn ex-ploeg. Zondag stond hij nog in de basis tegen Pilsen (2-2). Jemelka speelde in totaal 87 wedstrijden voor Olomouc, scoorde zes keer en was goed voor twee assists. Hij wordt voor één seizoen gehuurd, met aankoopoptie.

De Norre vindt Brys terug

Casper De Norre (23), die zijn opleiding kreeg bij Racing Genk en Standard, zat dit seizoen wat op een zijspoor bij Genk, waar hij vorig seizoen vrijwel steeds in de wedstrijdkern zat en onder meer aantrad in de Champions League. In de zomer van 2018 trok hij van Sint-Truiden – waar hij Marc Brys als trainer had – naar Genk, waar hij een aandeel had in het behalen van de landstitel. Hij komt op huurbasis over, tot het einde van het seizoen, met aankoopoptie.

Jordaanse sensatie

Ook de transfer van de Jordaanse international Musa Al-Tamari (23) – bij OHL noemen ze hem Moussa Tamari – raakte gisteren rond. De 1.76 meter grote flankaanvaller opereert doorgaans vanop rechts, maar hij kan ook op links en centraal in de spits spelen. Hij komt over van Apoel Nicosia, waar hij aan zijn derde seizoen was begonnen.

In de campagne 2018-2019 groeide Al-Tamari uit tot een sensatie in de Cypriotische competitie. Hij won toen zowel de Super Cup als de titel met Apoel en werd uitgeroepen tot beste speler van de competitie. Het leverde hem de bijnaam ‘de Jordaanse Messi‘ op. Vorig seizoen en tijdens de eerste wedstrijden van het nieuwe speeljaar kwam hij minder goed uit de verf, al liet hij nog wel flitsen van zijn grote klasse zien. De nieuwste aanwinst van OHL is ook 32-voudig international. Vital Borkelmans, bondscoach van Jordanië, noemde Al-Tamari nog niet zo lang geleden ‘een Arjen Robben-typetje’ omdat hij net als de Nederlander snel is, vaardig dribbelt, naar binnen snijdt en dan uithaalt. Bij OHL tekende hij een contract voor drie seizoenen.