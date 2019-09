OHL-spelers bezoeken bewoners van woonzorgcentra, die hen begroeten met ‘Sweet Caroline’ Bart Mertens

17u02 0 Leuven Naar jaarlijkse gewoonte brachten de spelers van voetbalploeg Oud-Heverlee Leuven een bezoek aan de bewoners van het woonzorgcentrum Edouard Remy en Booghuys. De spelers maakten tijd voor een babbel en de bewoners kregen de kans om op de foto te gaan met hun favoriete spelers.

Twaalf spelers van voetbalploeg Oud-Heverlee Leuven (OHL) brachten een bezoek aan de bewoners van woonzorgcentra Edouard Remy en Booghuys van Zorg Leuven. De spelers werden door de bewoners onthaald met een serenade op de tonen van ‘Sweet Caroline’, een deuntje dat de voetbalploeg bekend in de oren klinkt. Afgelopen weekend kregen ze het lied nog vier keer te horen tijdens de wedstrijd tegen Roeselare want na ieder doelpunt wordt ‘Sweet Caroline’ door de luidsprekers van het stadion gejaagd. De spelers maakten tijd voor een gezellige babbel en deelden petten, sjaals en gesigneerde vlaggen uit in het woonzorgcentrum. De bewoners konden ook samen op de foto gaan met hun favoriete sterspeler. “OHL doet al jaren inspanningen om ouderen bij het voetbal te betrekken. De bewoners van de woonzorgcentra van Zorg Leuven mogen bijvoorbeeld gratis naar de thuiswedstrijden gaan kijken. Ook het komende seizoen zijn ze op post om te supporteren”, zegt Roel Van Olmen van OHL.