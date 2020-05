OHL speelt op 1 of 2 augustus de promotiefinale…in Den Dreef Bart Mertens Herman Meersseman

25 mei 2020

17u35 6 Leuven OHL speelt dan toch de terugwedstrijd van de promotiefinale in eigen stadion. Dat heeft de club zopas bekend gemaakt. De wedstrijd wordt georganiseerd op 1 of 2 augustus, uiteraard onder de nodige voorwaarden waaronder vanzelfsprekend geen publiek. “De club dankt het Leuvense stadsbestuur voor deze oplossing zodat we uit deze moeilijke situatie kunnen geraken”, klinkt het bij OHL. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) wijst er wel op dat de federale politie bijstand zal moeten leveren.

De kogel is door de kerk. Alle partijen vonden een akkoord om de terugwedstrijd van de promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot te organiseren. OHL zal het op 1 of 2 augustus om 19 uur in Den Dreef opnemen tegen Beerschot. “Er zijn vanuit het Leuvense stadsbestuur enkele voorwaarden gekoppeld aan de wedstrijd. Deze voorwaarden gaan over de veiligheid en het respecteren van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De club dankt het Leuvense stadsbestuur voor deze oplossing zodat we uit deze moeilijke situatie kunnen geraken. Uiteraard zijn er nog enkele sportieve voorbehouden -zoals bijvoorbeeld op een correcte manier mogen trainen- om deze wedstrijd zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden. Bovendien dient er juridisch voorbehoud gemaakt te worden voor de rechtsgeldigheid van de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League”, aldus OHL in een mededeling op de website van de club.

Federale politie

Goed nieuws voor de supporters van beide clubs, al zullen zij de wedstrijd wel moeten volgen op de televisie. Supporters zijn immers niet toegelaten in het stadion in deze coronatijden. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) bevond zich in een moeilijk parket want de beslissing om een voetbalwedstrijd toe te laten op Leuvens grondgebied ligt bij hem, toch wat betreft het veiligheidsaspect. Mohamed Ridouani stelt dan ook de nodige voorwaarden. “Er is vorige week een vergadering geweest met de clubs”, klinkt het. “OHL wil de promotiewedstrijd graag in eigen stadion spelen en dat kan mits er voldaan zal worden aan enkele voorwaarden. Een eerste voorwaarde is uiteraard dat de federale overheid de wedstrijd niet verbiedt. Verder moeten alle voorwaarden worden voldaan die de federale overheid stelt om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Ook heel belangrijk: de veiligheid in en rond het stadion moet gegarandeerd kunnen worden. Hiervoor is onder meer vereist dat de federale politie de garantie geeft dat zij de daarvoor vereiste ondersteuning zal bieden bovenop de inspanningen van de stad Leuven en de lokale politie. Tot slot moet elke betrokken partij inspanningen leveren om supporters te vragen om de richtlijnen die begin augustus van kracht zijn inzake corona te respecteren. De algemene veiligheid rond deze wedstrijd mag niet het gedrang komen.”