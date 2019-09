OHL schrapt buurtfeest op Sint-Lambertusplein door regen Bart Mertens

27 september 2019

14u10 2 Leuven Voetbalclub OHL maakte zich op om zondag feest te vieren op het Sint-Lambertusplein in Heverlee maar gezien de slechte weersvoorspellingen gaat het buurtfeest niet door.

Slecht nieuws voor de supporters van de Leuvense voetbalclub OHL. De club had een buurtfeest op de agenda staan op het Sint-Lambertusplein in Heverlee maar de slechte weersvoorspellingen steken stokken in de wielen. Volgens de weerberichten zou het veel regenen zondag en daarom heeft OHL beslist om het buurtfeest af te gelasten. Bedoeling was dat er om 14.30 uur een optocht zou worden gehouden met clubmascotte Lionel. OHL had ook een zogenaamde pannakooi voorzien als animatie. Het buurtfeest kaderde in het communityproject ‘OHL in je buurt’. Of het buurtfeest van OHL op een latere datum georganiseerd zal worden, is nog niet duidelijk.

Meer over OHL

sport

sportdiscipline

voetbal