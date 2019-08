OHL Old Stars spelen nieuw kunstgras in op Bruineveld Bart Mertens

30 augustus 2019

17u45 1 Leuven Jeugdvoetbalcentrum Bruineveld heeft een nieuw kunstgrasveld. Vrijdagmiddag werd het terrein officieel in gebruik genomen met een wedstrijd wandelvoetbal tussen enkele bestuursleden van OHL en de Leuvense wandelvoetbalploeg: de OHL Old Stars.

Jeugdvoetbalcentrum Bruineveld in Kessel-Lo beschikt over vijf voetbalvelden: vier natuurgrasvelden en één veld met kunstgras. De velden met natuurgras vergen echter veel onderhoud. Daarom werkten de stedelijke sportdienst en groendienst de voorbije maanden samen met de firma Lesuco om één van de vier natuurgrasvelden om te vormen tot een tweede kunstgrasveld. “OHL heeft bijzonder veel jeugdspelers die wekelijks trainen in Bruineveld. De voetbalvelden worden dus zeer intensief gebruikt. Ook de wisselende weersomstandigheden maken het moeilijk om de kwaliteit van de natuurgrasmatten gedurende een heel seizoen te garanderen”, vertelt schepen van Sport Els Van Hoof (CD&V).

De werkzaamheden gingen op 20 mei van start en verliepen zonder problemen. “Vandaag openden we het nieuwe kunstgrasveld op een sportieve manier. Het bestuur van OHL nam het in een partijtje wandelvoetbal op tegen de OHL Old Stars – de wandelvoetbalploeg van de Leuvense tweedeklasser die hier wekelijks traint. Wandelvoetbal is een aangepaste vorm van voetbal gericht op 55-plussers waarbij het verboden is om te lopen of hoge ballen te spelen”, aldus schepen Van Hoof.

Compleet veilig

Nog dit: de voorbije jaren verschenen er enkele negatieve berichten in de media over SBR rubbergranulaat en de invloed ervan op de gezondheid. “De sportdienst heeft dit laten onderzoeken en uit de resultaten blijkt dat het gebruikte rubbergranulaat veilig is als instrooimateriaal op kunstgrasvelden. Dat betekent dat de spelers zonder zorgen op deze velden kunnen sporten”, besluit schepen van Sport Els Van Hoof.