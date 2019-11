OHL Old Stars schitteren op tornooi wandelvoetbal Bart Mertens

19u02 0 Leuven Jeugdcentrum Bruineveld aan de Domeinstraat in Kessel-Lo was vandaag het toneel voor een bijzonder voetbaltornooi. Onder meer de OHL Old Stars gaven het beste van zichzelf in een competitie wandelvoetbal. “Tijdens dit tornooi zetten we niet alleen het sportieve maar vooral het recreatieve in de kijker”, klinkt het bij OHL.

Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven voor heel wat mensen maar in jeugdcentrum Bruineveld in Kessel-Lo stond wel een heel speciaal tornooi op de agenda: wandelvoetbal. Tien ploegen van 55-plussers namen het tegen elkaar op. Het tempo lag eerder laag maar dat kon het spelplezier niet bederven. Voor de OHL Old Stars was het een thuiswedstrijd met terreinkennis want zij speelden eind augustus nog het nieuwe kunstgras op Bruineveld in. De OHL Old Stars werden opgericht in 2015. “Wandelvoetbal is een vorm van voetbal waarbij je niet mag lopen, zowel op het moment dat je in balbezit bent als op het moment dat je je aan het wandelen bent. Bijgevolg moet je niet over een topconditie beschikken en is deze ploegsport uiterst geschikt voor mensen die het tempo van het gewone voetbal niet altijd meer kunnen bijhouden. Het is een uitgelezen kans om actief en fit te blijven samen met je vrienden”, liet Johan Vanneck toen optekenen die bij OHL verantwoordelijk is voor de sociale projecten. Meer info: www.ohl.be